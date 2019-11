Schon mehrfach ist Bad Überkingens Bürgermeister Matthias Heim Opfer von Vandalismus, Zerstörungswut und übelsten Beschimpfungen geworden. Als er mit seiner Familie vor gut einer Woche aus dem Urlaub kam, war es wieder soweit: Während seiner Abwesenheit sind an seinem Auto alle vier Reifen zerstochen worden. Das Auto stand wegen einer Baustelle nicht auf Heims Grundstück, sondern war in der benachbarten Nuberstraße abgestellt.

Gemeinderat fordert Schutz für Bürgermeister Matthias Heim

Eugen Zoller nahm den Vorfall in der Sitzung des Überkinger Gemeinderats am Donnerstagabend zum Anlass, die „Attacken auf unseren Bürgermeister“ anzuprangern. Er appellierte an die Politik, die kommunalen Mandatsträger besser zu schützen. „Es darf nicht nur diskutiert werden, es muss jetzt gehandelt werden.“ Zoller hofft, dass man den Täter schnell findet, „und ihn dann festsetzt.“

Auch Daniel Thurner, dem als Gemeinderat vor gut einem Jahr selbst Hakenkreuze ins Auto gekratzt worden sind, nahm die Politiker in die Pflicht. Die Kommunalpolitiker müssten besser geschützt werden, „sonst geben die Betroffenen aus Angst noch ihre Ämter auf.“ Thurner vermisst auch die „nötige Ernsthaftigkeit“ bei der Verfolgung des Straftäters im vorliegenden Fall.

Bürgermeister Heim lebt in Angst um seine Familie

Für Bürgermeister Heim ist die Situation auch als Familienvater nicht einfach. Er und seine Familie leiden unter diesem Druck und der Angst. Normalerweise seien die eigenen vier Wände ein Wohlfühlbereich. Man sei aber regelrecht ausgeliefert, „wenn jemand regelmäßig in den privaten Bereich eindringt. Wenn es dann nachts vor dem Haus raschelt, dann stehst du sofort im Bett“, sagte er im Gremium.

Matthias Heim wird schon lange Zeit angefeindet: Sein Auto wurde beschädigt und sein Briefkasten am Haus demoliert. Außerdem bekommt er regelmäßig Hass-Mails von ein und derselben Person. Trauriger „Höhepunkt“ war ein Anschlag auf Heims Elternhaus in Amstetten.