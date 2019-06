Zwischen sieben und zehn Tage lang haben Pfadfinder des Degginger Stamms Heilig Kreuz im Bärental bei Justingen verbracht. Dort lebten sie ohne Luxus, dafür aber mit einem großen Zusammenhalt.

35 Pfadfinder zwischen sieben und 21 Jahren des Stamms Heilig Kreuz aus Deggingen sowie zwölf Leiter und Helfer haben kürzlich in Zelten im Justinger Bärental (Alb-Donau-Kreis) campiert.

Dass Menschen unterschiedlicher Altersstufen mehrere Tage eng beieinander leben, sei eine gewisse Herausforderung, räumte Manuel Poimer ein, der mit Manuel Seibert und Sophia Maday den Vorstand bildet. „Wir sind ein bunt gemischter Haufen, der zehn beziehungsweise sieben Tage miteinander klar kommen soll“, ergänzte der Pfadfinder. Lagerleiter waren Simon Wagner und Manuel Keck.

In den Tagen des Lagerlebens gab es verschiedene Aufgaben zu erledigen, die manche Lager-Besucher lieber und andere nicht so gerne machen würden. Dazu zählte unter anderem das Holen von Feuerholz für das Lagerfeuer. Diese Aufgaben zu erledigen klappe auch sehr gut ohne den „großen Lagerkoller“. „Ein solches Zeltlager stärkt auch den Zusammenhalt, ganz klar“, fügte er hinzu.

Neben dem Alltag weit weg von der Zivilisation – ohne Technik – und den vielen Aufgaben, um die Zeltstadt am Laufen zu halten, galt es, sich gegen einen grausamen König durchzusetzen. Denn dieses Jahr stand das Pfingstlager der Degginger Pfadfinder unter dem Motto „Viva la Révolution“. Die Revolution erfolgte bei Olympischen Spielen, Postenläufen, beim Werkzeugbau aus Holz und vielen anderen Spielen.

In der Dienstagsausgabe der GEISLINGER ZEITUNG und dem ePaper lesen Sie außerdem:

● Wie sah der Alltag im Zeltlager aus?

● Welche Rolle spielte das Lagerfeuer?

● Worin liegt die Herausforderung, so ein Zeltlager zu organisieren?

Viele Aktivitäten für Deggingen

Der Degginger Pfadfinderstamm Heilig Kreuz wurde im Jahr 1962 gegründet und gehört dem Verband Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) an. Die Gruppenräume befinden sich in Deggingen an der Bernhardusstraße 24. Die Mitglieder engagieren sich bei Ortsputzeten, Osterverkäufen, sammeln ausgediente Christbäume ein und veranstalten das Zeltlager in den Pfingstferien. Weitere Infos gibt es auf www.dpsg-deggingen.de