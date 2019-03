Wahl Zell sucht einen neuen Rathauschef

Zell u. A / Jürgen Schäfer

Der Zeller Bürgermeister Werner Link geht im Sommer in den Ruhestand – die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin rückt näher. Am 5. April soll die Stellenausschreibung im Staatsanzeiger erscheinen, am Tag darauf beginnt die Bewerbungsfrist. Sie endet knapp zwei Monate später, am 3. Juni, 18 Uhr. Das legte der Gemeinderat fest. Sollte sich die Anzeige aus irgendwelchen Gründen um eine Woche verzögern, verkürzt sich die Frist entsprechend, so Link. Hans-Ulrich Lay (Bürgerforum) erkundigte sich nach der Möglichkeit, zusätzlich eine Anzeige in der Tagespresse zu schalten. Er sehe in der Stellenausschreibung im Staatsanzeiger nicht, dass Zell als schöne tolle aufstrebende Gemeinde beschrieben werde. Normalerweise gebe es das nicht, beschied ihm der Schultes. Es komme vor, dass einzelne Gruppierungen im Staatsanzeiger für ihre Gemeinde werben. Üblich sei das aber auch nicht.

Gewählt wird am 30. Juni. Fällt dabei keine Entscheidung, werden die Zeller am 21. Juli erneut zur Abstimmung gerufen. Dabei können dann auch neu eingestiegene Kandidaten antreten.