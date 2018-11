Kreis Göppingen Zehn Ziele für einen Herbstausflug um Göppingen

Kreis Göppingen / swp/krib

Auch im Herbst gibt es im Kreis Göppingen viel zu unternehmen. Wir haben zehn Unternehmungen für den Herbst an der frischen Luft gesammelt.

Noch nichts vor am Wochenende? Wer entspannte Herbststunden im Freien verbringen will, muss nicht weit fahren. Denn der Kreis Göppingen hat auch fernab der üblichen Touristenattraktionen viel zu bieten. Wir haben zehn der schönsten Ziele für einen Herbstausflug im und um den Kreis gesammelt.

1. Ein Besuch bei den Wasserbüffeln in Heiningen

Turmfalken, Starenschwärme - und neuerdings auch Wasserbüffel gibt es im Heininger Rohrwasen. Das Feuchtgebiet liegt zwischen Heiningen und Eschenbach. Das Biotop bietet über hundert Vogelarten, vielen Fröschen, Schlangen, Insekten und Molchen einen Brut- und Rückzugsort. „Ein ökologisches Kleinod, wie es im Voralbland kein zweites gibt“, betont Heiningens Bürgermeister Norbert Aufrecht. Der NABU (Naturschutzbund) pflegt das Kleinod mit viel ehrenamtlicher Arbeit.

2. Zum Neidlinger Wasserfall wandern

Ein Ausflug zum Reußenstein lohnt sich, dort gibt es aber noch mehr zu sehen. Das Schopflocher Moor, das einzige größere Hochmoor der Schwäbischen Alb, die Westerheimer Schertelshöhle oder der Wiesensteiger Geopfad können besucht werden. Im Neidlinger Tal gibt es außerdem einen Wasserfall. Der südliche Talschluss trägt den Namen "Pfanne". Hier entspringt in einer Höhe von 620 Meter die Lindach, die nach einigen Dutzend Metern den Neidlinger Wasserfall bildet.

3. Geocaching durch den Kreis

Im ganzen Kreis und darüber hinaus sind sogenannte „Geo Caches“ versteckt. Auf der Karte von Geo-Caches sind die Ziele markiert. Es gilt, anhand der Koordinaten die Ziele aufzuspüren.

4. Weinwanderung durchs Remstal

Die Landschaft im unteren Remstal zwischen Fellbach und Schorndorf steht ganz im Zeichen des Weinbaus. Die verschiedenen Winzerein dort bieten bis in den Herbst hinein geführte Weinwanderungen an.

5. Eseltrekking in der Zachersmühle

Mit dem Esel durch den Schurwald - das macht die Adelberger Zachersmühle möglich. Eine Wanderung mit den Tieren der Zachersmühle kann zum Beispiel als Halbtagestour gebucht werden. Eine Tagestour dauert sechs, eine Halbtagestour vier Stunden. Auch als Kindergeburtstag können die Touren gebucht werden.

6. Mit dem Pedelec von Rechberghausen ins Remstal

Seit diesem Jahr kann man in Rechberghausen und Wäschenbeuren die Leih-Pedelecs von „Regio Rad“ ausleihen. Auch in Schwäbisch Gmünd gibt es bereits eine Station. Mit den elektrisch betriebenen Rädern kommt man ohne viel Anstrengung an sein Ziel - zum Beispiel von Rechberghausen oder Wäschenbeuren ins Remstal und wieder zurück. Bei unserem Selbsttest funktionierte das System noch nicht einwandfrei. Laut dem Betreiber, der Bahntochter DB Connect, sollen die „Kinderkrankheiten“ des Systems aber bald beseitigt sein.

7. Auf dem Wildobstlehrpfad etwas über die Natur lernen

Im Marbachtal des Göppinger Stadtbezirks Faurndau hat der Gärtnerhof Jeutter in den vergangenen Jahrzehnten eine Wildobstanlage auf dem betriebseigenen Gärtnereigelände angepflanzt und gehegt. Auf 750 Metern gibt es auf Tafeln Informationen rund um die heimische Natur.

Der älteste Obstlehrpfad befindet sich in Dürnau-Gammelshausen. Dieser wurde vor über 40 Jahren gegründet. Auch dort kann man wandern und heimische Obstsorten entdecken.

8. Ein Tag im Natur-Hochseilgarten Schwarzhorn

Der Natur-Hochseilgarten Schwarzhorn liegt zwischen den drei Kaiserbergen, direkt auf dem „Schwarzhorn“. Ausgestattet mit Hochseilgarten-Equipment gilt es, 25 Herausforderungen zu meistern.

Selbst im Winter kann man noch in den Klettergarten, teilen die Inhaber mit. „Mit warmer Kleidung, mit Handschuhen und Mütze gar kein Problem. Die Sicht ist phänomenal und es macht irre Spaß“. Nur bei starkem Gewitter, Sturm und Hagel fällt der Ausflug in den Kletterpark flach.

9. Zwei Wanderungen mit grandioser Aussicht

Zwei Strecken mit grandioser Aussicht bieten zwei der „Löwenpfade“, die die NWZ im vergangenen Jahr getestet hatte.

Der „Filstalgucker“ ist eine 13,2 Kilometer lange Rundtour über 150 Höhenmeter ab Türkheim. Highlights: Geiselstein, Tiroler Felsen, Ostlandkreuz. Diese ist in vier Stunden zu schaffen. Die „Weitblick-Tour“ umfasst 12,1 Kilometer, 316 Höhenmeter und ist in 3,5 Stunden zu schaffen. Ausgangspunkt: Geislingen am Eingang des Längentals. Highlights: Maierhalde, Hohenstein, Tegelberg.

10. Ausflug zu den Alpakas auf der Alpakafarmhofwiese

Alpakas sehen und erleben - auf der Alpakafarmhofwiese der Familie Greiner, die zwischen Heiningen und Eschenbach zu finden ist, kann man mit den Tieren buchstäblich auf Tuchfühlung gehen. Die flauschigen Alpakas sind ideal als Ausflugsziel. Mit etwas Glück, trifft man die Tiere draußen auf der Weide an. Die Familie, die den Hof betreibt, bietet auch aus Alpaka-Wolle gefertigte Produkte, wie Socken.