Kreis Göppingen Zahl der Zulassungen stabil

Kreis Göppingen / SWP

Der Obermeister der Kfz-Innung Göppingen, Ludger Wendeler, zieht für das Autojahr eine verhaltene Bilanz – und blickt zwiespältig auf 2019.

„Die Automobilhändler im Landkreis leiden nach wie vor unter der Diesel-Krise, und zwar durch Leasing-Rückläufer sowie Euro-5-Standfahrzeuge, die sich nur schwer verkaufen lassen“, sagt Ludger Wendeler, Obermeister der Kfz-Innung Göppingen laut einer Pressemitteilung. Außerdem habe der neue WLTP-Standard für die Abgasmessung im August bundesweit für hektische Zulassungen gesorgt. Denn seit dem 1. September 2018 müssen für alle neu zugelassenen Pkw und leichte Nutzfahrzeuge die nach dem WLTP-Verfahren gemessenen Abgas- und Verbrauchswerte vorliegen. Für viele tausend Bestandsfahrzeuge bei den Herstellern und Händlern traf das nicht zu. Um sie überhaupt noch verkaufen zu können, mussten sie bis Ende August zugelassen werden. Das führte bei vielen Modellen zu einem Überangebot und setzte die Preise unter Druck. „Darüber hinaus haben teilweise stark nachgefragte Fahrzeuge aufgrund fehlender WLTP-Zulassung zurzeit extrem lange Lieferzeiten“, so Ludger Wendeler. All das führe zu einer Situation, die es im Kraftfahrzeuggewerbe in dieser Ausprägung bisher nicht gegeben habe.

„Um die Lage für Halter von Euro 5-Dieselfahrzeugen nachhaltig zu verbessern, setzen wir uns für die Hardware-Nachrüstung dieser Fahrzeuge ein“, erklärt Wendeler. „Die dafür notwendige und vom Bundesverkehrsministerium angekündigte rechtlich verbindliche Verordnung muss jetzt zügig kommen. Das ist gut für die Umwelt, trägt zum Werterhalt älterer Diesel-Fahrzeuge bei und bringt freie Fahrt in die Verbotszonen.“ Die Zulassungszahlen bei Diesel-Neufahrzeugen seien im Kreis zwar rückläufig, aber insgesamt ist die Zahl der Neuzulassungen 2018 im Vergleich zu 2017 leicht gestiegen.

Bis Ende November sind im Landkreis Göppingen 12 742 Fahrzeuge neu zugelassen worden – das sind 728 mehr als im selben Zeitraum 2017. Bemerkenswert: 116 reine Elektrofahrzeuge und 324 Hybrid-Pkw wurden im Landkreis 2018 zugelassen. Insgesamt haben nun 304 Elektro-Pkw und 1169 Hybrid-Pkw ein Göppinger Nummernschild.

Ludger Wendeler blickt zwiespältig auf das neue Jahr. Beim Verkauf von Neufahrzeugen werde es nach Einschätzung des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe eine kleine Delle in der Wachstumskurve geben. „Der Verband rechnet dennoch mit rund 3,43 Millionen Neuzulassungen“, so Obermeister Wendeler. Auch der Handel mit Gebrauchtwagen werde unter der Diesel-Thematik leiden. Einzig für das Reparatur- und Servicegeschäft seien die Aussichten auch für 2019 stabil.

Nach wie vor hoch attraktiv ist für junge Menschen ein Ausbildungsplatz im Kfz-Gewerbe. Das zeigt sich auch in der Kfz-Innung Göppingen. „Zum neuen Ausbildungsjahr haben 75 junge Männer und Frauen ihre technische sowie 27 eine kaufmännische Ausbildung in den hiesigen Autohäusern und Werkstätten begonnen“, so Wendeler. „Auch in Zeiten von Fahrverbotszonen und Diskussionen um den Diesel hat das Automobil offenbar nichts von seiner Faszination verloren.“ Im Jahr 2018 war die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge im Kfz-Gewerbe bundesweit im vierten Jahr in Folge angestiegen.