Kriminalität Zahl der Straftaten steigt in Bad Überkingen an

Zahl der Straftaten steigt in Bad Überkingen an

Bad Überkingen / Ralf Heisele

Mit Schwerpunktkontrollen erwischt die Polizei mehr Tatverdächtige in Bad Überkingen.

Die Zahl der Straftaten ist in Bad Überkingen im vergangenen Jahr um 18,9 Prozent auf 88 Fälle angestiegen, während im Landkreis ihre Zahl um 0,6 Prozent abgenommen hat. „Doch das ist kein Grund zur Beunruhigung“, findet der Geislinger Revierleiter Jens Rügner. Zusammen mit dem kommissarischen Leiter des Degginger Polizeipostens, Ulrich Schweizer, referierte Polizeioberrat Rügner in der Ratssitzung am Donnerstagabend über die Sicherheitslage in der Gemeinde. Es sei alles im „grünen Bereich“, beruhigte der Polizeioberrat das Gremium. In Bad Überkingen habe es im Jahr 2017 kaum Verbrechen und schwere Delikte gegeben. Hinter den Straftaten verbergen sich 15 Fälle von einfachem und acht Fälle von schwerem Diebstahl – darunter nur ein Wohnungseinbruch -, 13 Vermögensdelikte, 17 Fälle von Körperverletzung und ein Sexualdelikt. Dazu kommen noch zwölf sonstige Straftaten (Rügner:„Bagatellen“), zehn Sachbeschädigungen und zwölf Rauschgiftdelikte. Die Aufklärungsquote lag bei sehr guten 59,1 Prozent.

Die Drogendelikte haben um das Doppelte zugenommen und sind somit in hohem Maße für die Steigerung der Straftaten verantwortlich. Und dies ist nicht zufällig geschehen. Dahinter verbirgt sich laut Rügner ein Schwerpunkt der Polizeiarbeit. In Abstimmung mit der Gemeinde und der Schule nahm die Polizei insbesondere die Landesberufsschüler ins Visier: „Und wenn wir kontrollieren, dann steigt auch die Zahl der Straftaten.“ Auch in diesem Jahr werden die Kontrollen weitergeführt. Erst am 19. und 22. April wurden die Badschüler und deren Fahrzeuge unter die Lupe genommen. Dabei fanden die Beamten wieder Rauschgift und auch Waffen, außerdem wurden zehn Platzverweise ausgesprochen. Ziel des Schwerpunktkonzepts ist es, den jungen Menschen zu zeigen, „wo die Grenzen liegen“. Sobald jemand ein zweites Mal die „rote Linie“ übertrete, bekomme er die ganze Härte des Gesetzes zu spüren, sagte der Revierleiter.

Auch auf die Tatverdächtigen ging Jens Rügner ein. Im Bereich des gesamten Polizeireviers wurden im vergangenen Jahr 1202 Tatverdächtige registriert – darunter waren 122 Asylbewerber. Ihr Anteil stieg innerhalb von einem Jahr von 6,9 auf 10,1 Prozent. Damit liegt man in Landesdurchschnitt. Die meisten Straftaten waren Ladendiebstähle, Schwarzfahrten und Gewalttätigkeiten untereinander. Laut Rügner ist die Polizei vor allem auf sogenannte Mehrfachtäter aus, von denen es unter den Asylbewerbern nur „einige wenige gibt“. Doch gerade die will der Revierleiter „rausfischen“, da deren Taten (Straßenkriminalität und Aggressivität im öffentlichen Raum) die Bevölkerung verunsichere.

Die Verkehrsstatistik zählt für das vergangene Jahr 62 Unfälle – acht mehr als 2016. Im Langzeitvergleich sei die Zahl aber immer noch „normal“, sagte Rügner. Bei den Unfällen wurden vier Menschen schwer und zehn leicht verletzt. Zugenommen haben vor allem die „Kleinstunfälle“ wie Parkplatzrempler. Schwerpunkte bei der Verkehrsüberwachung sind neben den obligatorischen Geschwindigkeitsmessungen vor allem Kontrollaktionen gegen Gurtmuffel und Handybenützer. Ein besonderes Auge habe man auf die Raser- und Tuningszene.

Im Gemeinderat gab es Lob für die Arbeit der Polizei – insbesondere für die Schwerpunktkontrollen. Damit greife die Polizei „plakativ durch“, wie es Bürgermeister Matthias Heim formulierte. Die Zielgruppe müsse lernen, dass sie sich nicht alles erlauben könne.

Info Der Revierleiter informierte den Gemeinderat auch über eine Personalie beim Polizeiposten in Deggingen, der fürs Obere Filstal zuständig ist. Im Juni bekommt der Posten einen neuen Leiter: Peter Appelt – laut Rügner ein „sehr erfahrener Mann“.