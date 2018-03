Feuerwehr x

Süßen / SWP

Bei der Hauptübung der Freiwilligen Feuerwehr Süßen, welche am Samstag, 17. März, um 14 Uhr an der Baustelle der neuen Kultur- und Sporthalle in der Jahnstraße in Süßen stattfindet, wird der Schwerpunkt der Übung alles rund um das Thema „Heben von Lasten“ sein.

„Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Süßen sowie natürlich auch alle anderen Interessierten sind herzlich eingeladen uns dabei über die Schulter zu schauen“, kündigt Kommandant der Süßener Wehr, Bernd Bühler, an.

Es ist schon einige Zeit her, dass wir eine Übung für die Öffentlichkeit gemacht haben“, so Bernd Bühler. „Deshalb freuen wir uns umso mehr darauf, unser Können und unsere Ausrüstung am Samstag der Bevölkerung zu präsentieren“.