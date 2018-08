Kulturstätten Wow – und dann staunen sie

Was war Ihr schönstes Erlebnis?

„Das ist immer, wenn die Simon & Garfunkel Revival Band kommt. Weil da jeder im Saal so richtig mitgeht“, findet Annika Kowatzki, erinnert sich aber auch mit Begeisterung an die „Queens of Piano“. Rainer Klambt schwärmt von Grachmusikoff, „das ist richtig gut und eher so meine Richtung.“ Wobei er auch die Multivisions-Show von Michael Martin „einfach genial“ fand.

Das größte Lob?

Annika Kowatzki fällt „das größte Lob“ nicht ein. „Es ist jedes Mal aufs Neue klasse, wenn die Leute mit einem Lachen im Gesicht rausgehen und sagen, dass sie so einen schönen Abend schon lange nicht mehr hatten.“

Gab es einen besonders peinlichen Zwischenfall?

„Ja, als Thomas Huber da war im Mai mit seiner Multi-Visions-Show. Da fiel nach 20 Minuten plötzlich der Computer aus. Blue Screen. Huber hat souverän reagiert, er bekam Hilfe aus dem Publikum, nach fünf Minuten war das Problem beseitigt. Aber für mich war das eine Ewigkeit und ich habe Blut und Wasser geschwitzt.“

Wen wollen Sie unbedingt noch im Wiesensteiger Schloss sehen oder hören?

Gerhard Polt wäre klasse – aber die Chancen sind gering.