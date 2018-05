Betreuung Wohlfühlen im Wald

Deggingen / SWP

Für die Kinder ist es einfach schön, wenn sie in der Natur aufwachsen. Und die Kinder entwickeln sich in der Gruppe sehr gut – sie spielen toll miteinander. Sie sind sehr hilfsbereit und achtsam“, hat die Mutter festgestellt. Auch die Sinne der Kinder würden durch das viele Draußen sein geschult: Beim Frühstücken im Morgenkreis hört man die Vögel singen, bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit liegen andere Düfte in der Luft. Wenn ihrem Sohn früher beim Spielen im Freien eine Blume im Weg war sei er einfach drübergetrampelt – manchmal mit Absicht, merkt die Mutter an. „Jetzt sagt er: ‚Guck mal, Mama, was da so schön blüht!“

Vor bald einem Jahr ist der Waldkindergarten am Ortsrand von Deggingen unterhalb der Nordalbstraße gestartet. Damals waren es acht Kinder, jetzt sind es neun. Platz hätte es für 20 Mädchen und Jungen. Jetzt hat sich das Waldkindergarten-Team um die Vorsitzende Johanna Schweier bei einem Tag der offenen Tür präsentiert. Nicht nur Eltern von Waldkindern schauten sich um, auch viele Interessierte kamen vorbei.

Einige Neuerungen gibt es auch. Der Verein „Waldkindergarten Deggingen“, der Träger der Einrichtung ist, kann mit einem Außenanbau aufwarten. Er wurde rechtzeitig von einem Zimmerer fertiggestellt. Diese Terrasse dient den Waldkindern als Erweiterung des Bauwagens und bietet auch bei Regen oder starker Sonne Schutz.

Die Erzieher Jörg Müller und Carolin Pupic stellten den Alltag im Waldkindergarten anhand von Fotocollagen dar. Interessierte Eltern konnten ihre Fragen stellen. Der große Bauwagen wurde begutachtet und das Arbeitsmaterial wie Sägen, Becherlupen und Schaufeln von kleinen Waldkindertgarten-Anwärtern ausprobiert.

Wie fühlt sich Moos an?

Damit auch den Mädchen und Jungen nicht langweilig wurde, gab es ein Stationenspiel. Neben Bienenwachskneten und Kräuterraten gestalteten sie Blumenbilder. Am Waldxylophon musizierten und sangen sie. Die Frage nach dem tiefsten Ton am aus unterschiedlich langen Stöcken gefertigten Xylophon stellte eine echte Herausforderung für die Kinder dar. Auch die Fühlbox war ein spannendes Spiel, denn die Kinder konnten den Zapfen, das Moos und die getrockneten Blätter nicht sehen und sollten lediglich erfühlen, was es sein könnte. Mit jeder absolvierten Station gab es einen Stempel auf die Laufkarte und am Ende erhielten die Kinder eine mit Kresse bepflanzte Tonschale für die Teilnahme. Spaß hatten auch die Erwachsenen. Gefallen fand das in Elternarbeit gebaute Hochbeet, in dem Kräuter, Kohlrabi und Salat von den Waldkindern und Erziehern angepflanzt wurde.

Tipi aus Ästen und Waldsofa

Die neun Waldkinder waren stolz, „ihren“ Kindergarten präsentieren zu dürfen und anderen Kindern zu zeigen, wo ihre Lieblingsplätze auf dem sehr großen und vielseitigen Gelände sind: das aus Ästen gebaute Tipi und Waldsofa, die Seilschaukeln, der Grillplatz und vieles mehr. Weiteres Interesse will der Waldkindergarten mit einem Infoabend am 20. Juni wecken.