Räumungsstreit eskaliert: Vor Gericht unterlegener Pächter greift Uhinger Bürgermeister massiv persönlich an.

Auch Bürgermeister Matthias Wittlinger prüft rechtliche schritte gegen „falsche und inakzeptable Anschuldigungen“ eines Automechanikers. Bereits zuvor haben die Besitzer eines Uhinger Gebäudes in der Stuttgarter Straße 15, in dem der Automechaniker Ergün Küm eine Werkstatt gepachtet hat, angekündigt, sich juristisch gegen dessen Anschuldigungen in einem Flugblatt zu wehren.

Es geht um einen Räumungsstreit. Der Mechaniker beharrt trotz Niederlagen vor Gericht auf seinem Standpunkt und hat einem ersten Flugblatt ein zweites mit dem Titel „Skandal in Uhingen auf Facebook“ folgen lassen. Darin greift er erneut die angeblich ungerechte Behandlung durch die Justiz, durch seine eigenen Anwälte, durch die Stadt Uhingen und insbesondere durch Bürgermeister Matthias Wittlinger an. Er unterstellt „mafiöse Strukturen“ in Uhingen.

Juristische Prüfung

Der Uhinger Bürgermeister entschloss sich angesichts der teilweise persönlichen Angriffe, eine Stellungnahme abzugeben: „Ich widerspreche in aller Deutlichkeit diesen falschen Vorwürfen gegen die Stadtverwaltung und gegen mich persönlich. Die juristische Prüfung des Texts und der Aussagen beider Broschüren habe ich auf den Weg gebracht und ich behalte mir ausdrücklich vor, rechtlich in angemessener Form gegen Herrn Küm und seine inhaltlich unzutreffenden und persönlich völlig inakzeptablen Behauptungen vorzugehen.“

Die NWZ hatte in ihrer Freitagsausgabe über den Streit berichtet und dabei sowohl einen Vertreter der Hausbesitzer als auch Küm selbst zu Wort kommen lassen. Der Sachverhalt ist aus Wittlingers Sicht korrekt wiedergegeben. Demnach war der Vertrag mit dem Automechaniker zum 30. Juni 2017 ausgelaufen. Die neuen Eigentümer, die das Haus ein Jahr zuvor gekauft hatten, wollen es abreißen und an gleicher Stelle ein Wohn- und Geschäftshaus bauen. Dieser Plan scheiterte jedoch, weil der Pächter sich weigerte, mit seiner Werkstatt auszuziehen. Beim Landgericht Ulm und beim Oberlandesgericht Ulm war er gescheitert mit seinem Widerstand gegen die Kündigung.

„Zu keiner Zeit schikaniert“

Ein nach mehrfachen Aufforderungen über einen Zeitraum von vielen Monaten schließlich von Herrn Küm dem Gericht vorgelegter angeblicher langfristiger Pachtvertrag wurde in der zweiten Jahreshälfte 2018 weder vom Landgericht Ulm noch vom Oberlandesgericht Stuttgart als echt anerkannt“, schreibt der Bürgermeister in seiner Stellungnahme. Küm bestreitet dies. Anders als von dem Pächter behauptet, habe die Stadt Uhingen „Herrn Küm zu keiner Zeit ‚terrorisiert’ oder schikaniert. Die Stadtverwaltung habe im Gegenteil Sorge getragen, dass ein von ihm nicht gepachtetes städtisches Grundstück nicht durch sein Gewerbe in einer für das Stadtbild sensiblen Gegend missbraucht wird. Zweimal habe ihm deshalb die Stadt eine Umzäunung des städtischen Grundstücks angedroht und nach seinem Versprechen, die Missstände zu beseitigen, auf die Umsetzung verzichtet. Eine Zapfanlage für die dortige Tankstelle sei ihm nicht verpachtet worden, weil er zu keiner Zeit Unterlagen oder Geschäftspartner vorweisen konnte, die der Stadtverwaltung signalisiert hätten, dass er tatsächlich eine Tankstelle hätte betreiben können.

Zu den persönlichen Anschuldigungen werde er nicht Stellung nehmen, unterstreicht der Bürgermeister. Er bat die Bürgerschaft, sowohl auf seine als auch auf die Familie seiner Partnerin Rücksicht zu nehmen. Das Vorgehen des Mechanikers sei inakzeptabel. Er vermische in unzulässiger Weise dienstliche Notwendigkeiten eines Bürgermeisters und private Entwicklungen in zwei Familien. Er halte das den betroffenen Personen und Kindern gegenüber für „völlig unverantwortlich“.

