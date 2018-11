Wissensimpulse Wissensimpulse: Psychologe gibt Tipps zu Willenskraft

Annerose Fischer-Bucher

Nach dem Beifall im voll besetzten Forum der Göppinger KSK zu schließen, nahm das Publikum Marc Gassert ab, was er über Willenskraft in der Reihe Göppinger Willensimpulse erzählte. Zumal er nicht nur Folgerungen für Verhalten aus seinem Aufenthalt im chinesischen Kloster Shaolin zog, sondern zusammen mit einem jungen Zuhörer aus Eislingen – unabgesprochen, wie er sagte – zwei respektable Übungen vorführte.

Die eine Übung, drei Minuten in der Hocke zu bleiben, nützte Gassert, um zu demonstrieren, was gerade in Körper und Geist seines Probanden ablaufe, die andere verblüffte das Publikum durch seine Gefährlichkeit, indem mit Hilfe von Energie jeweils von Hals zu Hals ein Stahl-Stab nach unten gebogen wurde. Gegen Ende schlug Gassert mit einem Hieb einer gefüllten Flasche den Boden aus als Sinnbild für ein Burnout, bevor er – unterlegt durch meditative Musik – an einem alten chinesischen Set-Spiel mit und ohne Rahmen die menschlichen Wünsche und Hoffnungen versinnbildlichte.

Sein Versprechen eines vergnüglichen Abends hat Gassert eingelöst. „Mit meinem absurden Humor muss ich leben, aber Sie auch“, sagte er, bevor er vom strengen Leben mit den Mönchen im Kloster erzählte. Auch um seinem Vater zu entgehen, sei er nach dem Studium der Kommunikationswissenschaften und der Promotion zu einem „empirischen Selbstversuch“ nach Shaolin im Zentrum Chinas aufgebrochen. Das Schlafen auf Betonboden nur mit einer Matte, das frühe Wecken mit Gong um halb fünf morgens, der 21 Kilometer lange Morgenlauf und das lange Tagestraining mit Kampfsport, Bewegung und Meditation ließen den Zuhörer erahnen, welche Strapazen damit verbunden waren. Sein Fazit nach dem Aufenthalt: Mit der Peitsche mache man die Menschen kaputt, mit dem Belohnungssystem kriege man die Menschen nicht, das habe die Forschung herausgefunden, die Motivation verlasse einen schnell, weil sie eine Diva sei – also brauche man Disziplin.

Als menschliche Antriebskräfte unterschied Gassert die biologischen Antriebe, die individuellen Werte, die auf der jeweiligen Kultur basierten, und die Willenskraft. Mit einem vergnüglichen Beispiel anhand eines überraschenden Tigers im Oberholz und den darauf folgenden möglichen und unmöglichen Reaktionen machte der Referent die zugrundeliegenden Mechanismen deutlich. Gassert gab Handlungsanleitungen in Tools, die er jeweils ausführte und mit lustigen Beispielen anreicherte: Die fetteste Kröte am Tag zuerst schlucken; Hör auf zu jammern; Lass den Konjunktiv weg; Verzichte zugunsten von jemand anderem auf etwas, dann geht es Dir gut; Nutze Dein Wissen; Fokussiere Dich und bündele deine Konzentration.

Auf die Aussage seines Meisters „Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht“, habe er geantwortet, „aber wir düngen das Gras“. Das habe ihm stundenlange Liegestützen im Kloster eingebracht, aber den Punkt, dass Ritualisieren Willenskraft spare, habe er danach verstanden.