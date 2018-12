Weihnachtsmärkte Budenzauber auf den Märkten im Kreis

Landkreis Göppingen / Beate Schnabl

Auch am Wochenende des zweiten Advents lockten Weihnachtsmärkte im Landkreis die Besucher zu Glühwein, Grillwurst und Geschenkideen. Trotz des stürmischen Schmuddelwetters.

Winterlich will es in diesem Jahr schon gar nicht werden. Auch zum zweiten Advent tanzten statt Schneeflocken nur dürre welke Blätter, die der Wind durch die Budenstädte der Weihnachtsmärkte trieb. Am Sonntag kamen noch schwere Regentropfen hinzu.

Dass dennoch etwas adventliche Stimmung aufkam, dafür sorgten auf den Märkten Lichterketten, Tannengrün, Glühweinduft und weihnachtliche Melodien. Wie auch bei der Schloss-Weihnacht in Donzdorf. Der Markt im und ums Schloss lockte wieder zahlreiche Besucher an. Am Samstagabend waren Hof und Schloss brechend voll. Am Sonntag bestimmten dagegen aufgespannte Regenschirme das Bild rund ums Schloss, wo sich Holzbuden und Stände aneinanderreihten und der Duft von Gegrilltem, Gebackenem und Gekochtem sich zu einem lukullischen Allerlei vermischte. Schweizer-Raclette-Kartoffeln, Thüringer Rostbratwürste, Kutteln mit Brot oder Langos, die Auswahl war vielfältig und konnte mit heißem Punsch, Glühwein oder Schnaps abgerundet werden.

Aus den Lautsprechern klangen Weihnachts- und Winterlieder. „Let it snow, let it snow“ war da sinnbildlich für das vorherrschende Wetter. Das Stimmengewirr der vielen Besucher übertönte bald die Melodien. Und inmitten dieses regen Treibens ragte stumm die große Tanne mit ihren vielen Lichtlein in den Nachthimmel.

Der schrille kurze Pfiff der kleinen Dampfeisenbahn durchdrang die Geräuschkulisse. Unermüdlich zuckelte die kleine Bahn um den beleuchteten Schlossbrunnen. Die kleinen Marktbesucher waren zu einer Freifahrt eingeladen und die Wagen immer voll besetzt. Freudig winkten sie ihren zuschauenden Eltern und Großeltern zu.

Die Innenräume des Schlosses wirkten wie eine Weihnachtswerkstatt. Hier boten Kunsthandwerker ihre filigranen und liebevoll gestalteten Arbeiten feil. Das Angebot reichte von Schmuck über Duftseifen, Handtaschen, Kleidung und Schals bis hin zu Holzspielwaren, Kuscheltieren, Weihnachtskarten und Dekoartikeln. Draußen zogen Nikolaus und Knecht Ruprecht über den Markt. Vor der Krippe ein Esel mit Schafen und Lämmern, Märchenstunde im Schlosskindergarten und ein Konzert der Brassband „Woodpeckers“ der Musikschule rundeten das Programm ab. Und voller Leidenschaft sangen Kindergartenkinder: „Bald schon ist Weihnachten, macht euch bereit.“