Holzhausen Willkommen in der Galeria Rondelli

Willkommen in der Galeria Rondelli

Holzhausen / Luisa Wellert

Vergangenen Samstag feierte der Zirkus Rondelli seine diesjährige Premiere. Die gesamte Woche ist die Show in Holzhausen zu sehen.

Wo Einkaufen zum Erlebnis wird – Ihre Galeria Rondelli“. Mit diesem Schriftzug werden die Zuschauer des Kinder- und Jugendzirkus Rondelli im Zelt begrüßt. 29 Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 16 Jahren fieberten seit vergangenem Herbst auf ihren großen Auftritt hin. Jeden Freitagnachmittag trainierten die jungen Artisten vier Stunden lang. Sogar ein Intensivtraining in den Osterferien haben sie hinter sich gebracht. Und es hat sich wieder einmal gelohnt.

Gemeinsam mit ihren Eltern, Trainern und unter der Leitung des Zirkusdirektors Karl-Heinz Ramminger stellten die Jungs und Mädels ein fast zweieinhalbstündiges Programm auf die Beine. „Der Spaß steht hier ganz groß im Vordergrund“, erzählte Karin Grosse, die Mutter einer jungen Artistin, am Samstag. Die Trainer hätten eine riesige Aufgabe, aber ohne Eltern könnte sich der Zirkus nicht halten. „Wir Eltern schmeißen den Rest“, erzählte sie mit einem Strahlen im Gesicht. Verantwortlich seien die Eltern für das Nähen von Kostümen, die Sponsorensuche, den Kartenverkauf und, und, und. Die Aufgaben scheinen unendlich zu sein.

In diesem Jahr inszeniert die junge Zirkusgruppe die Neueröffnung eines Einkaufszentrums namens Galeria Rondelli. Sowohl schauspielerisch, als auch akrobatisch, tänzerisch und zaubernd, wird die Geschichte eines Diebstahls erzählt. Die Kinder lösen den Fall Hand in Hand und obwohl sie zunächst auf falscher Spur ermitteln, können sie die tatsächlichen Täter am Ende schnappen.

Die turnerischen Einlagen reichen von Seilspringen, über Vertikaltuchturnen und Trapez bis hin zu Partnerakrobatik. In jedem Gesicht ist ein Lächeln zu sehen, auch wenn deutlich wird, wie viel Körperspannung, Kraft und Anstrengung für jede der Übungen benötigt wird. In samtig-glitzernden Anzügen stürzen sich die Mädchen am Vertikaltuch von der Zeltdecke und ein junger Artist, der einen italienischen Pizzabäcker darstellt, beherrscht seinen italienischen Akzent, als hätte er es nie anders gelernt.

Publikum ist begeistert

Große Kontrolle über die Situation ist auch bei den Diabolo-Kunststücken gefragt. Und selbst wenn das Diabolo nicht immer wie am Schnürchen läuft und fliegt, so scheinen die Artisten sich nichts daraus zu machen und führen das Spektakel dennoch lächelnd fort.

Das Publikum, welches das Zelt nicht ganz, aber fast vollständig füllte, bestand zur Premiere am Samstagabend zu großen Teilen aus stolzen Eltern, Großeltern und gespannten Geschwisterkindern. Alle Zuschauenden klatschten und jubelten begeistert. Als gegen Ende ein Pizzaofen durch eine Feuershow dargestellt wurde, zuckten die einen oder anderen Zuschauenden in den vorderen Reihen zusammen. Schließlich reichte die Show von Feuerspucken zu –schlucken und Tänzen mit lodernden Metallstäben.

Zum großen Finale konnte das gesamte Artistenteam des Kinder- und Jugendzirkus nochmals gesammelt bei einem Tanz bestaunt und bejubelt werden.