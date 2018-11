Verunreinigung Wieder Keime in Eislinger Sauerbrunnen

Eislingen / tut

Zum zweiten Mal in diesem Jahr müssen sich Liebhaber des Wassers aus dem Sauerbrunnen in Eislingen-Süd in Verzicht üben. Der Barbarossabrunnen ist aus hygienischen Gründen bis auf weiteres geschlossen, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Bereits im August war der Brunnen einige Zeit geschlossen. Bei einer routinemäßigen Trinkwasseruntersuchung seien nun erneut coliforme Bakterien im Sauerwasser nachgewiesen worden. Der Barbarossabrunnen ist deshalb bis auf weiteres stillgelegt. Die Brunnenanlage samt Rohrleitungen werde in den kommenden Tagen mehrmals intensiv gereinigt und desinfiziert. Ab wann wieder frisches Sauerwasser gezapft werden kann, sei unklar, so die Stadt. Bislang sei die Quelle der Keime noch nicht gefunden. Sobald der Barbarossabrunnen wieder keimfrei ist, werde die Stadtverwaltung eine tagesaktuelle Nachricht auf der städtischen Website (www.eislingen.de) veröffentlichen. Am Uhlandbrunnen in der Talstraße könne weiter Sauerwasser gezapft werden.

Mit dem Problem verunreinigter Brunnen steht Eislingen nicht alleine da. Auch die Stadt Göppingen hat einige Sauerbrunnen wegen Verunreinigungen trockengelegt.