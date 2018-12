Energie Diskussion um Solarpark geht in nächste Runde

Diskussion um Solarpark geht in nächste Runde

Deggingen / Ilja Siegemund

Von einem „Nein“ lässt sich Wolfgang Schweizer offensichtlich nicht abhalten. Der ehemalige Degginger, der mittlerweile in Plochingen wohnt, plant einen Solarpark auf seinem etwa 3,4 Hektar großen Grundstück am Degginger Ortsrand im Gewann Langer Morgen. Im Mai lehnten die Gemeinderäte das Vorhaben mehrheitlich ab.

Weil Wolfgang Schweizer aber nicht lockerließ und sich mehrfach telefonisch bei der Gemeindeverwaltung gemeldet hatte, hat der Degginger Gemeinderat das Thema in seiner jüngsten Sitzung wieder aufgenommen. Am Ende beschlossen die Räte, einen Leitfaden für den Bau von Solaranlagen in Deggingen zu erstellen.

Er rief im Rathaus an, „fast täglich“, wie Hauptamtsleiterin Sarah Kölle sagte. Bei der GEISLINGER ZEITUNG meldete sich Schweizer ebenfalls mehrmals; auch bei dem einen oder anderen Gemeinderat warb er für sein Anliegen, zum Beispiel bei Stefan Heilig. Dieser jedoch ließ sich nicht erweichen: „An dieser Stelle hat ein Solarpark nichts zu suchen“, sagte er in der Gemeinderatssitzung.

