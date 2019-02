Vortrag Wie soll sich da ein Gespenst wohlfühlen?

Bad Boll / Carolin Mauritz

Es riecht nach Kaffee im katholischen Gemeindezentrum. Die Tische, auf denen Butterbrezeln und Hefezopf stehen, sind voll besetzt. In der Donnerstagsrunde, die einmal im Monat stattfindet, geht es heute um Begegnungen mit Gestalten aus Sagen vom Albtrauf und was geschichtlich dahintersteckt.

Claus Anshof, Pädagoge und Historiker, bringt den Besuchern das Thema in seinem Vortrag näher. „60 Jahre ist es jetzt her, dass wir nach Gammelshausen gezogen sind. Meine Tochter kam dann einmal aus der Schule und sagte, sie solle ihre Großeltern fragen, was sie über Hannibal wissen“, erzählt Anshof. Da habe er als Historiker natürlich einiges erzählen können. Jedoch war ihm nicht klar, dass es sich um den Köpflesreiter Hannibal aus einer Sage drehte. So begann Claus Ans­hofs Faszination für Sagen: „Ich musste einfach herausfinden, wer das war.“

Da es keine schriftlichen Aufzeichnungen gab, befragte er ältere Leute zum Köpflesreiter. Manche gaben an, ihm begegnet zu sein. „Wir wissen, dass jede Sage einen historischen Kern hat“, erklärt Anshof. In Dürnau-Gammelshausen regierte im 17. Jahrhundert ein Herr, dessen Sohn den Namen Hannibal trug. Anshofs Recherchen zufolge war Hannibal ein Tyrann und verursachte für die Familien viele zusätzliche Sorgen.

Vieles von der Sage sei wahr, jedoch wurden auch viele der Sorgen und des Unheils mit eingebracht. „Für die Alten war die Sage wichtig, um ihre Geschichte erhalten und weitererzählen zu können“, berichtet Claus Anshof. „Eigentlich sind Sagen Versuche, einfachen Leuten schwierige Themen zu erklären“, erklärt der Historiker.

Pfarrer sucht seine Mörder

Die zweite Sage aus der Region, die Claus Anshof dabei hat, hat ihren Schauplatz in Zell. Der schwarze Pfarrer sucht dort seine Mörder rund um die Kirche. Er habe junge Männer beim Schwarzbrennen erwischt. Weil sie befürchteten, der Pfarrer würde sie verraten, lauerten die Männer ihm am 3. Juli 1733 auf und brachten ihn um. Der Fall wurde offiziell untersucht. Laut dem Gutachten sei der Pfarrer jedoch bei einem Unfall ums Leben gekommen.

„Es gibt unerklärliche Dinge auf der Welt. Aber Mord und Totschlag, was früher selten war, sind heute Normalität. Wir müssen ja nur den Fernseher einschalten“, meint Anshof. Wir haben heute neue Kenntnisse. Wir müssen Krankheiten und Naturphänomene nicht mehr in Geschichten packen, sondern seien in der Lage, sie zu erklären. „Außerdem brennt heutzutage die ganze Nacht lang Licht. Wie soll sich da ein Gespenst wohlfühlen“, fragt Claus Anshof und lacht. „Bleiben Sie wachsam. Wenn Ihnen etwas Merkwürdiges passiert, lassen Sie es mich wissen.“