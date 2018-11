Politik Wie Rechtspopulisten mit Frust und Ängsten spielen

Donzdorf / Annerose Fischer-Bucher

Für 160 Schüler war es am Vormittag ein besonderes Erlebnis, zu erfahren, wie sich Ausgrenzung anfühlt, um anschließend mit Professor Dr. Ulrich Eith von der Universität Freiburg über Rechtspopulismus zu diskutieren. Am Abend hatten dann die Stadt Donzdorf, die Messelbergschule und das Rechberg-Gymnasium und die beiden Kirchen zu einem öffentlichen Vortrag mit Diskussion zum Thema „Rechtspopulismus in Zeiten von Verunsicherung“ ins Schulzentrum eingeladen. Nach den Grußworten erläuterte Eith zunächst, worum es gehe: um Zugehörigkeit, Identität, Orientierung und um Kontrollverlust. Wolle man in einer rechtsstaatlichen Demokratie mit einer pluralen Realität, die es auszuhalten gelte, leben oder wolle man sich in eine sogenannte heile Welt flüchten, die keinerlei Probleme löse und die es so noch nie gegeben habe. Auf der Klaviatur von Frust und Verunsicherungen spielten Rechtspopulisten: auf der verlorenen Aufteilung von Ost und West in Gut und Böse, auf einer unklaren internationalen Lage und auf einer unübersichtlicheren und komplizierter werdenden Welt.

Die Verunsicherung sei ein Zeichen von Wandel und Wertewandel, mit dem viele Menschen umgehen könnten, aber einige auch nicht. Dann werde eine heile Welt in Vereinfachung gesucht. Inzwischen mache sich genau eine Partei, die AfD, diese Vereinfachung zunutze, die es auch in anderen Ländern gebe. Eith ging auf die Muster von Rechtspopulisten ein, die mit Verschwörungstheorien und Diskriminierungen arbeiteten und nannte Beispiele aus Aussagen von AfD-Politikern und von Pegida. Er grenzte Rechtspopulismus (Gegenstimme zum Establishment) und Rechtsextremismus (Systemabschaffung; vom Verfassungsschutz beobachtet) voneinander ab. Rechtspopulisten behaupteten, sie allein seien das Volk. Sie unterteilten die Welt mit ihrem Anspruch, allein die Wahrheit zu besitzen, in Freund und Feind und in Wir und Die Anderen.

In diesem bipolaren Denken würden Sündenböcke gebraucht als Ziel für das Wir und Tabubrüche mit anschließenden Dementis seien an der Tagesordnung. Hier schlug Eith den Bogen zum christlichen Fundamentalismus, der Brücken zum Rechtspopulismus bilde durch ein statisches Ehe- und Familienbild, durch die Verteufelung von Gender Mainstream und durch das Postulieren einer einzigen Wahrheit. Als Einfallstor für einfache Parolen spielten die Verwechslung von Gemeinschaft und Gesellschaft, ein Gefühl der Benachteiligung und der individuellen Bedrohung sowie Bildung eine Rolle, wobei Bildung zwar gegen Populismus helfe, aber nicht dagegen schütze. In Studien habe man zeigen können, wo die Anknüpfungspunkte in einzelnen Punkten zur Mitte der Gesellschaft lägen.

Als Gegenstrategie führte Eith aus, dass man sich mit Ängsten auseinandersetzen und Position beziehen sowie aushalten müsse, dass die Welt widersprüchlich sei. „Jede Generation muss sich wieder neu in eine auf Menschenrechte gegründete Demokratie hineinfinden, denn man kann sie auch verlieren.“