Er ist noch keine 30 Jahre jung, hat seine Ausbildung in renommierten Restaurants absolviert. In Österreich, in der Schweiz und auf Kreuzfahrtschiffen hat er schon gearbeitet – diese Destinationen machen sich im Lebenslauf eines jeden Koches gut, sagt Philipp Schonder. Jetzt war der aus Göppingen stammende Wirt der TSV-Gaststätte in Eschenbach zu Gast beim Seniorenfrühstück in Eschenbach. Er hatte den Gästen eine Menge zu erzählen: Von seinen Weltreisen an Bord von Kreuzfahrtschiffen, die unter anderem nach Kapstadt, New York und Sydney führten, vom Seemannsbuch und Seetauglichkeitstest, vom Alltag in der Küche, der ein hartes Brot ist. 100 bis 120 Wochenstunden sind die Regel.

