Kommentar Dirk Hülser zur Bürgerbeteiligung am Abfallkonzept Wichtiges Signal

Kommentar Dirk Hülser zur Bürgerbeteiligung am Abfallkonzept

Kreis Göppingen / Dirk Hülser

Nun geht es auf die Zielgerade: In wenigen Wochen wird das neue Sammel- und Gebührenkonzept des Landkreises beschlossen, das viele Neuerungen bei der Abfallentsorgung bringen wird. Da Müll immer ein Thema ist, das die Bevölkerung beschäftigt, war der Workshop am Montagabend ein wichtiges Signal: Die Verantwortlichen und Entscheider hören zu, reden mit den Bürgern, haben ein offenes Ohr. Das war ja nicht immer so.

Klar dürfte sein, dass von der Idee, alle Mülltonnen einzusammeln, zu schreddern und durch neue zu ersetzen, Abstand genommen wird. Das wäre auch niemandem zu vermitteln. Dass der Biobeutel nochmal eine Chance bekommt, war im Umwelt- und Verkehrsausschuss mehr oder weniger Konsens, am Montagabend haben auch nicht alle Bürger mit Ablehnung reagiert. Also wird die Quasi-Testphase wohl bis Ende 2022 dauern. Dass bis dahin allerdings fast fünf Mal soviel Biomüll eingesammelt wird, darf bezweifelt werden.

Nicht wirklich gut kommt die Idee an, Grünschnitt nur noch zwei Mal im Jahr einzusammeln und dann auch nur noch sperrigen Heckenschnitt. Prognose: Der Plan wird gekippt. Hoffentlich bestehen bleibt das Vorhaben, die Gebühren künftig über die Hauseigentümer einzuziehen. Das spart viel Geld und wird in den allermeisten Landkreisen so gehandhabt. Auch im Kreis Göppingen wird deshalb die Welt nicht untergehen.