Handwerk Wichtiger Beitrag zum Klimaschutz

Kreis Göppingen / SWP

Anfang November hat die Landesregierung die „Holzbau-Offensive“ beschlossen. Selbige besagt, dass die Verwendung von Holz als Baustoff für Landesgebäude Pflicht und die Holzbauforschung vorangetrieben werden soll. Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz stellt hierfür in den kommenden fünf Jahren 16,59 Millionen bereit.

Die Zimmerer-Innung Filstal hat dieses nach ihren Worten „Bekenntnis zum Holzbau“ mit Wohlwollen aufgenommen. „Es sind zwar nur 16,59 Millionen Euro, die für den Holzbau aufgewendet werden sollen, jedoch ist das ein klares Bekenntnis unseres Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann zum Bauen mit Holz“, äußert sich der stellvertretende Obermeister Dietrich Burchard in einer Pressemitteilung.

Die Innung weist in diesem Zusammenhang auf den Holzbau als Beitrag zum Klimaschutz hin, zumal – wie es in der Mitteilung heißt – „Holzbauten bei der Entstehung eine hervorragende Energiebilanz haben und auch bei der Nutzung äußerst energiesparend sind“. In der öffentlichen Wahrnehmung werde zudem oft vernachlässigt, dass Bäume im Holz das Treibhaus-Gas Kohlendioxid speichern. Somit bedeute jedes Holzhaus für die Dauer seiner Nutzung eine Kohlendioxid-Reduktion und sei ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz vor Ort.

Als Beispiele für „herausragende Holzbauten“ nennt die Zimmerer-Innung das Salzlager der Straßenmeisterei in Geislingen, welches im vergangenen Jahr den Holzbaupreis erhalten hat. „Jedoch auch kleinere Bauten oder Sanierungen, in Holz ausgeführt, tragen zu einem umweltfreundlichen Bauen bei“, hebt die Innung hervor. Jedes Holz, das nicht nur CO2-neutral verbrannt, sondern auch für mehrere Jahre genutzt werde, sei ein Beitrag zum Klimaschutz.

Der Vorstand der Zimmerer-Innung Filstal sieht die Betriebe im Landkreis Göppingen gut aufgestellt, um anstehende Herausforderungen anzugehen. Dank der engen Vernetzung der Innungsbetriebe zum Landesverband Holzbau seien die Mitgliedsbetriebe immer auf dem neuesten Stand der Technik. Ferner seien der aktive Klimaschutz und der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen für die Holzbauer nichts Neues. „Immerhin kommt das Wort Nachhaltigkeit aus der Forstwirtschaft, hat also seinen Ursprung in der Holzwirtschaft und im Holzbau“, betont Burchard.