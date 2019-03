In Salach sind sechs Familienpaten im Einsatz, drei weitere in Ausbildung. Die Erfahrungen sind durchweg positiv.

Margit Zimmermann macht ihre Aufgabe als Familienpatin Spaß. „Ich habe sehr viel dazu gelernt und aus der Ausbildung mitgenommen“, sagt die 65-Jährige. Seit vielen Jahren leitet sie den Eislinger Kindergarten Piccolino, ist gut ausgebildet, was den Umgang mit Kindern und Familien angeht und steht trotzdem immer wieder vor neuen Herausforderungen, wenn sie als Familienpatin in eine neue Familie kommt.

Zimmermann war die erste Salacher Familienpatin und ist jetzt im dritten Jahr im Einsatz. Zwei Roma- und zwei syrische Familien hat sie schon betreut. „Ich war neugierig“, sagt Zimmermann und sie bringt wichtige Voraussetzungen mit: Offenheit für andere Kulturen und ihre Gebräuche und eine gute Portion Toleranz. „Man muss die Gegebenheiten vor Ort, in den Familien, akzeptieren und dann den Weg der kleinen Schritte gehen.“

Einsatzfreudig auch im Rentenalter

Zwei Stunden pro Woche ist die Erzieherin im Einsatz, spielt mit den Kindern, liest vor, malt, puzzelt mit ihnen und fördert die Sprachentwicklung der Jungen und Mädchen. „Es läuft gut“, freut sich Zimmermann, die dieses Jahr in Ruhestand geht, sich aber als Familienpatin auf jeden Fall weiter engagieren möchte. Die solide Ausbildung der Familienpaten sei wichtig, auch der Austausch mit anderen. „Und ein Ansprechpartner vor Ort“, meint Margit Zimmermann. In Salach ist Claudia Becker für die Familienpaten zuständig. Die Leiterin des Bereichs Familien und Soziales der Gemeinde betreut sechs Familienpaten, drei weitere sind derzeit in Ausbildung. „Ausgebildet wird nach Bedarf“, sagt Becker, denn wer das Zertifikat hat, der sei motiviert und möchte auch loslegen. Becker ist natürlich auch die Anlaufstelle für Familien, die Unterstützung suchen, für Hebammen, das Kinderhospiz oder Familientreffs, die Bedarf bei einzelnen Familien sehen.

„Anfangs war es schwer“

Asvini Panchadcharam ist glücklich, denn sie hat in Janine Jakob eine Familienpatin gefunden, die hervorragend passt. Die Chemie stimmt, das sieht man gleich. „Ich bin in Bremen geboren“, sagt die zweifache Mutter die, genau wie ihr Mann, ihre Wurzeln in Sri Lanka hat. Seit gut acht Jahren lebt sie in Salach. „Anfangs war es schwer“, sagt die gelernte Einzelhandelskauffrau. Im Salacher Familientreff hat sie mit ihrer dreijährigen Tochter Anschluss bekommen und dort merkte man auch, dass es Probleme gab. „Mein Mann ist beruflich viel unterwegs, ich war überfordert“, sagt die 30-Jährige rückblickend auf die Zeit ihrer zweiten Schwangerschaft im vergangenen Jahr. Familienpaten kannte sie nicht und wollte sie zunächst nicht. „Ich habe mich geschämt“, sagt sie und sie hatte Angst davor, dass sich die Ämter einschalten.

Vieles von der Seele geredet

Claudia Becker konnte ihr die Angst nehmen. Seit rund neun Monaten kommt Janine Jakob einmal pro Woche vorbei, spielt mit der älteren Tochter und ist auch Ansprechpartnerin für die junge Mutter. „Das tut so gut“, sagt sie, denn sie könne sich vieles von der Seele reden.

Janine Jakob ist seit zwei Jahren im Patenteam und auch ihre erste Familie kam aus Sri Lanka. „Ich wollte mich gerne ehrenamtlich engagieren“, sagt die 26-Jährige, die sich gerne mit Menschen anderer Kulturen beschäftigt. Im Rahmen der frühen Hilfen unterstützen Familienpaten bei der Kinderbetreuung oder Haushaltsorganisation, helfen Tagesstrukturen zu schaffen oder sind Ansprechpartner bei Alltagsfragen und Behördengängen.

