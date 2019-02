Wissensimpulse Werner Küstenmacher spricht über das Gehirn

Kreis Göppingen / Annerose Fischer-Bucher

Wer ist denn Limbi? Für den Karikaturisten Werner Tiki Küstenmacher ist die Antwort einfach und zunächst nonverbal. Er zeichnet den ganzen Abend bei den Göppinger Wissensimpulsen einen kleinen Kobold in ganz verschiedenen Situationen live auf Blätter, so dass die zahlreichen Besucher im Göppinger KSK-Forum nicht nur viel Wissenschaftliches über das Gehirn erfahren, sondern auch ein großes Vergnügen mit dem symbolischen kleinen Kerl namens Limbi haben.

Zunächst hatten Nadine Buschhaus von der Veranstaltungsagentur Sprecherhaus und Johannes Bauernfeind von der AOK ­Neckar-Fils die Gäste im Forum begrüßt. Wissen wirke positiv auf die Gesundheit und helfe den Menschen im ­Alltag weiter, deshalb unterstütze man die Reihe, so Bauernfeind. Dann stieg der Bestsellerautor, dessen Bücher in 48 Sprachen übersetzt sind, mit dem leidigen Thema „Aufräumen“ in seinen unterhaltsamen Vortrag ein.

Nur noch zwei Regeln habe er für sich entdeckt, die hilfreich fürs Aufräumen aller Art seien, sagte Küstenmacher, während er Limbi unter den Augen der Zuschauer zeichnete. Man solle sich nicht zu viel vornehmen und die Kraft liege in den kleinen Schritten. Und weiter ging es mit Zeichnungen eines überquellenden Schreibtisches, von dem dann auf einen Schlag alles herunter gefegt wurde und eine leere Fläche entstand.

„Limbi, das emotionale Gehirn, liebt es, wenn es einfach ist“, so der Publizist, um daraufhin in groben Zügen das Gehirn zu erklären. Zwischen Hirnstamm und Großhirn liege das limbische System, der Limbi, aber es brauche die Hilfe des kühl analytisch denkenden Großhirns. In lustig-gezeichnete Situationen übersetzte er seinen Appell, dass es nicht erfolgreich sei, den Limbi, den er auch den inneren Schweinehund nannte, zu zwingen. „Gehen Sie kreativ mit ihm um“, sagte Werner Küstenmacher.

An Beispielen zeigte er mit der Metapher, welche Vorlieben dieser emotionale Gehirnteil Limbi habe, der zwischen 200 und 300 Millionen Jahre alt sei und den schon das Ursäugetier gehabt habe, während die Großhirnrinde nur auf 2,5 Millionen Jahre komme. Der Limbi sei schnell, aber nicht besonders logisch, sagte der Referent, der sich auf Studien aus der Gehirnforschung berief. Sein Vorschlag: „Kooperieren Sie mit ihm.“

„Glaube nicht allen Emotionen“

Limbi liebe die Auswahl, aber nicht zu viel. Limbi nehme ­Negatives viel stärker wahr als Positives, was zur Verzerrung von Wahrnehmung führe. An Beispielen von Statistiken zu Kriegen, Gewalt oder Wohnungsein­brüchen wurde gezeigt, dass die Wahrnehmung trotz rückläufiger Zahlen in die Gegenrichtung gehe. Daran sei das limbische ­System beteiligt. Küstenmachers Rat, der von Hause aus Theologe ist, lautete: „Checke die Fakten und ­glaube nicht all Deinen Emotionen.“

In einem weiteren Teil gab es Karikaturen zu den Botenstoffen Dopamin, das von Limbi produziert werde, zu Endorphin und zu Oxytocin und deren Wirkungen. Weitere Themen wie „Change-Prozesse“ und somatische Marker, die zeigen, wie Limbi gerade drauf sei, sowie ein sarkastischer Kommentar zum Älterwerden gipfelten in der Aussage: „Der Königsweg ist, lernen Sie beide Gehirnanteile kennen und nutzen Sie beide.“