CD Werner Dannemann: Neues Album über Katharer

Bartenbach / Marcus Zecha

Sie bezeichneten sich als „Die guten Christen“, als „Die Reinen“, sahen sich als „Kinder des Lichts“. Doch für die katholische Kirche waren die Katharer schlicht Ketzer. Ein Großteil des stolzen mittelalterlichen Volkes starb in Südfrankreich auf dem Scheiterhaufen. Jetzt hat sich der Bartenbacher Musiker Werner Dannemann des düsteren Kapitels in der Kirchengeschichte musikalisch angenommen und das Konzeptalbum „Flames at Montségur“ veröffentlicht.

Inhaltlich knüpft der Rockpoet an seine 2010 erschienen CD „Gnosis and Feeling“ und sein spirituelles Programm „Opera nova“ an, mit dem er immer noch in losem Abstand durch Deutschland tourt. Hier wie dort orientiert sich Dannemann an einer Art Urkirche und kritisiert im Kontrast dazu scharf den Chauvinismus der Amtskirche. Neu ist, dass der Musiker sich ganz konkret mit dem Massaker an den Katharern im März 1244 in Südfrankreich auseinandersetzt. Damals starben auf einer Wiese unterhalb der Burg Montségur 200 Frauen und Männer qualvoll auf dem Scheiterhaufen. Zuvor hatten die Katharer nach Monaten der Belagerung der Burg – ihrem letzten Zufluchtsort – vor den Truppen von Papst und Kaiser kapituliert.

Musikalisch dominieren Rock und Bluesrock im Stil von J.J. Cale oder Cream das Album – mal dynamisch mit Hardrock-Elementen, wie in einem der stärksten Stücke, dem programmatischen „Montségur 1244“, mal eingängig-balladesk, wie in „Beatrice de Lagleize“ über eine der Ermordeten, dann wieder bluesig in „Black Trash“, das generell vom Schwarz-Weiß-Denken als Ausgangspunkt für Rassismus und Intoleranz handelt. Den Blues hat Dannemann auch beim Anblick des „Pretty Dead Girl“, das von einem Pfeil niedergestreckt wurde und dessen Skelett heute im Museum des Dorfs Montségur zu Füßen der gleichnamigen Katharer-Burg liegt.

Der dortige Besuch im Jahr 2017 war denn auch der Impuls für das vorliegende Album, für das Dannemann wieder hochkarätige Musiker gewonnen hat, unter anderem die Saxofonisten Lee Mayall und Thomas Stoerk, den Gitarristen Calo Rapallo sowie Keyboarder Jean Pierre Barraqué.

Heraus gekommen ist ein starkes, anrührendes Album, dessen Spektrum von Anmutungen Alter Musik über Bluesrock und atmosphärische Stimmungsbilder bis zu jazzigen Anklängen reicht und das musikalisch wie auch thematisch überzeugt. Marcus Zecha

Info Am Sonntag stellen Werner Dannemann & Friends im Rahmen des traditionellen Weihnachtskonzerts in der Geislinger Rätsche auch das neue Album „Flames at Montsegur“vor. Beginn ist um 20 Uhr.