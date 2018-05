Wernau Wernauer Freibad öffnet

Wernau / SWP

Das Wernauer Freibad wird derzeit für den Saisonstart startklar gemacht. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Denn am kommenden Samstag, 19. Mai, ist es so weit: Das Freibad eröffnet die Badesaison. Bis einschließlich 18. Mai läuft an der Wellness- und Hallenbadkasse noch der Vorverkauf für Dauerkarten mit Rabatten bis 25 Prozent auf die regulären Tarife. Im Mai hat das Bad täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Ab Juni bis zum Ende der Saison am 9. September verlängert sich die Öffnungszeit bis 20 Uhr. Einlass ist bis jeweils bis 30 Minuten vor Schließung. Die Badezeit endet im Mai um 18.45 Uhr und von Juni bis September um 19.45 Uhr.