Geislingen/Göppingen Wenn’s nur per Bus weitergeht

Geislingen/Göppingen / Von Karin Tutas und Günter Hofer

Viele Reisenden hatten sich während des Pfingstwochenendes auf die Sperrung zwischen Göppingen und Geislingen eingestellt.

Es ist 7.34 Uhr. Der Interregio von Stuttgart nach Lindau fährt in den Göppinger Bahnhof ein. „Dieser Zug endet hier“, tönt es aus dem Lautsprecher. Verwiesen wird auf Busse, die die Fahrgäste bis Amstetten befördern. Von dort aus geht es dann wieder mit dem Zug weiter. Weil während des Pfingstwochenendes zwischen Göppingen und Geislingen Oberleitungen ausgewechselt und Gleise repariert wurden, war die Bahnstrecke in diesem Abschnitt gesperrt.

Trotz des langen Wochenendes und des Starts der Pfingstferien sei der Betrieb weitgehend reibungslos verlaufen, teilt die Bahn auf Nachfrage mit. Viele Reisende hätten sich frühzeitig auf die geänderten Fahrpläne und den Schienenersatzverkehr eingestellt. Betroffen sind die Fernzüge Richtung München, auch einige IRE nach Lindau, die üblicherweise auf der Filstalstrecke fahren. So steigen an diesem Samstag­morgen nur wenige in Göppingen aus. Normalerweise ist dieser Zug, mit dem es ohne umzusteigen nach Lindau geht, proppenvoll mit Ausflüglern in Richtung Allgäu oder Bodensee.

Fünf Minuten Umsteigezeit bleiben bis zur Abfahrt der Busse am ZOB. Ein Paar mittleren Alters, beide mit Rucksäcken und Wanderstöcken ausstaffiert, eilt zielstrebig durch die Bahnhofshalle. Ein Schild oder Wegweiser Fehlanzeige. Aber die beiden wissen offenbar, wo es lang geht. „Wir laufen einfach hinterher“, sagt ein junges Paar, aus Stuttgart. Die beiden wollen nach Biberach und sind überrascht von dem Zwischenstopp in der Hohenstaufenstadt. „Wir haben erst im Zug mitbekommen, dass es hier mit dem Bus weitergeht.“

Am Busbahnhof irren etliche Nachzügler umher. Mit welchem der Busse geht's nun weiter? Um den richtigen zu finden braucht's offenbar Insiderwissen oder sehr gute Augen. Kaum wahrnehmbar ist der vielleicht zehn mal Zentimeter große verratzte Aufkleber ganz oben auf dem Schild des Bussteigs. Aber der Fahrer passt auf und winkt die Leute zu sich her. Um 5 Uhr morgens ist er mit dem ersten Bus in Geislingen gestartet. Insgesamt acht Busse pendeln im Stundenrhythmus zwischen Amstetten und Göppingen. Keiner ist voll. „Es fahren nur wenige" sagt der Busfahrer.

Zurück im Bahnhof, der ist fast wie ausgestorben. Inzwischen steht ein Mann mit Warnweste da und berät Reisende die nach Stuttgart wollen. Am Fahrplanaushang der Hinweis auf den Schienenersatzverkehr und da steht dann auch, wo der abfährt. Ganz unauffällig und kaum wahrnehmbar.

In Amstetten das ähnliche Bild: Für aus Richtung Ulm kommende Reisende ist am Bahnhof Amstetten umsteigen auf den Bus angesagt. Von Göppingen kommen Fahrgäste in Amstetten an. Letztere brauchten zumindest am Samstag gute Nerven. Der übliche Wochenendverkehr in Kombination mit Auto-Pfingstreisenden führte von Ortsanfang Kuchen bis Ortsende Geislingen für Schritttempo auf der B 10. Während man sonst für diese knapp sieben Kilometer rund 13 Minuten mit dem Auto benötigt, waren es am Samstag locker auch mal 30 Minuten oder mehr. Entsprechend genervte Fahrgäste verlassen nach den 25 Kilometern Busfahrt von Göppingen nach Amstetten die Busse. Ein ziemlich massiv schimpfender Fahrgast regt sich über die Verspätung auf und gibt gar die Schuld dem Busfahrer, der seit 1999 für die OVG tätig ist. Um 10.35 Uhr hätte der Bus laut Fahrplan in Amstetten ankommen sollen, damit es fünf Minuten später auf den Zug reicht. Wegen des Staus auf der Straße wird es 10.55 Uhr, bis der Bus Amstetten erreicht. Der Anschlusszug für die Weiterfahrt aber ist da nach zehn Warteminuten bereits auf der Schiene in Richtung Ulm unterwegs. Damit ergeben sich weitere zehn Minuten Zwangspause bis zur fahrplanmäßigen Regionalbahn für die Reisenden. Zwei junge Männer schimpfen lautstark über die Zuverlässigkeit der Bahn und suchen den Weg zu einem „Frustbier" im Bahnhof. Unterwegs von Esslingen nach Riedlingen ist Regina. Sie hat extra frühzeitig einen Spartarif gebucht und rechnet ihre Gesamtverspätung in Amstetten schon mal hoch. „Sicher werden es zwei Stunden werden". Unzufrieden zeigt sie sich über die mangelnde Information seitens der Bahn. „In Göppingen gab es keine Hinweisschilder und die Busse waren schlecht gekennzeichnet", klagt sie und bestätigt damit die Beobachtungen aus Göppingen. Mangelnde Information, auch über die Gründe der ungewollten Busfahrt, werden von mehreren Fahrgästen bemängelt.

Gelassener geht es in die Gegenrichtung zu. Bereits zehn Minuten vor Eintreffen des Zuges aus Ulm steht Busfahrer Werner aus Uhingen mit seinem OVG-Gelenkbus vor dem Bahnhof Amstetten. Er wartet auf den IC mit Ankunft 10.23 Uhr. Fünf Touren in beiden Richtungen stehen für ihn am Pfingstsamstag auf dem Fahrplan. Die Zeiten für die Strecke von Amstetten nach Göppingen sind seiner Ansicht nach großzügig kalkuliert. Nach kurzer Standzeit vor dem Bahnhof in Amstetten gesellt sich ein zweiter Bus der Firma Dannenmann dazu. Beide Busse sind notwendig, denn etwa 80 Reisende wollen weiter in Richtung Stuttgart. Fünf Mal im Jahr reist zum Beispiel Elfi aus Sankt Gallen in der Schweiz mit der Bahn nach Heidelberg. Der Umstieg auf den Bus macht ihr nichts aus. Gelassen steht auch Dorothea dem nicht geplanten Trip mit dem Bus gegenüber. Sie ist unterwegs von Senden zu ihrer Mutter nach Heilbronn. Da Dorothea zeitlich nicht gebunden ist, nimmt sie sogar kurze Verspätungen in Kauf. „Meine Mutter freut sich, mich zu sehen, egal wann ich komme".

Pünktlich um 10.26 Uhr rollen beide Busse davon. Von dem kurzzeitigen Gewusel an Menschen vor dem Bahnhof in Amstetten ist nichts mehr zu sehen. Daran, dass bahntechnisch in Amstetten etwas außerplanmäßig über Pfingsten passiert, kann nur einem handgeschriebenen Zettel an einem Lichtmast entnommen werden. „Züge nach Ulm Gleis 1“.