Vermisst Chiplesegeräte nehmen Katzenhaltern die Angst

Kreis Göppingen / Sabine Ackermann

Um Haustiere wieder zu finden, plädieren Göppinger Tierschützer für das Einsetzen eines kleinen Chips und setzen sich für weitere Verbreitung der Lesegeräte ein.

Wo ist unsere Katze? Geht’s ihr gut oder wurde sie angefahren und liegt jetzt verletzt oder tot im Straßengraben? Besitzer von Freigänger-Katzen kennen die Angst, wenn das geliebte Haustier nicht zur gewohnten Zeit nach Hause gekommen ist. „Besonders auf dem Land verschwinden jährlich tausende Katzen spurlos“, berichtet Gabriele Behles vom Göppinger Verein „Aktiv für Tiere“. „Nur wenn die Katzen gekennzeichnet und registriert sind, können sie eindeutig identifiziert werden und somit in ihr Zuhause zurückkehren“, erzählt sie.

Zum Auslesen benötigt man einen Mikro-Tier-Chip-Transponder, über den in der Regel Tierheime, Tierärzte- oder Kliniken, manche Behörden oder Polizeiposten verfügen.

