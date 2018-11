Vortrag Wenn das Herz aus dem Takt gerät

Bad Ditzenbach / SWP

Etwa 1,8 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Vorhofflimmern, einer der häufigsten Herzrhythmusstörungen. Unter dem Titel „Herz außer Takt“ spricht Rudolf Lorenz, Chefarzt der Vinzenz-Klinik Bad Ditzenbach, über die Störung im Rahmen der Herzwochen der Deutschen Herzstiftung.

Die Vinzenz-Klinik ist eine Fachklinik für kardiologische Rehabilitation und beschäftigt sich in mehreren kurzen Vorträgen mit der Entstehung, dem aktuellen Stand der Diagnostik und der Behandlung von Vorhofflimmern.

Wie kann man sich vor der Volkskrankheit Vorhofflimmern und seiner größten Gefahr, dem Schlaganfall, schützen? Wie kommt es zu Vorhofflimmern und wer ist besonders gefährdet? Wie wird Vorhofflimmern festgestellt? Diese und weitere Fragen beantwortet Rudolf Lorenz.

Risikofaktoren, mögliche vorbeugende Maßnahmen, der aktuelle Stand der Diagnostik und der Therapie sind weitere Themenbereiche dieses Informationsnachmittags, an dem der Blickwinkel des betroffenen Patienten im Mittelpunkt stehen soll. Ziel der Veranstaltung ist ein informierter Patient, der in die Lage versetzt werden soll, sein Leben als Herzpatient möglichst gut zu bewältigen und umfänglich am Leben teilnehmen zu können, heißt es in einer Pressemitteilung.

Hohes Risiko für Schlaganfälle

Charakteristisch für Vorhofflimmern ist ein anhaltend unregelmäßiger, meist erheblich beschleunigter Herzschlag. Die Häufigkeit von Vorhofflimmern nimmt im Alter deutlich zu und sollte möglichst frühzeitig entdeckt und behandelt werden. Gerade ältere Menschen haben durch Vorhofflimmern ein erhöhtes Schlaganfallrisiko. Durch präventive Maßnahmen und eine rechtzeitige Therapie lasse sich dieses Risiko um 70 bis 80 Prozent senken, betont die Vinzenz-Klinik.

Info Der Vortrag findet am Mittwoch, 21. November, von 15 bis 17.30 Uhr im Vortragssaal Haus Luise statt. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl bittet die Klinik um eine Anmeldung unter ☎ (07334) 7 67 00 oder per E-Mail an Rudolf.Lorenz@vinzenz.de