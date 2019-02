Religion Weltgebetstag der Frauen: „Kommt – alles ist bereit“

Von Constantin Fetzer

Kommt, alles ist bereit“ – das Motto des Weltgebetstags am Freitag, 1. März, ist zugleich eine Einladung vieler Gemeinden in der Region, die in Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen das Ereignis begehen. Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen in der Bewegung des Weltgebettags. Gemeinsam machen sie sich stark für die Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft. Was vor über 130 Jahren in Nordamerika entstand, wurde mit der Zeit zur größten ökumenischen Basis-Bewegung christlicher Frauen. Auf allen Kontinenten feiern Menschen an diesem ersten Freitag im März miteinander Gottesdienste – Frauen, Männer, Kinder – egal welcher Religion oder Herkunft. Im vergangenen Jahr haben mehr als eine Million Besucher die Gottesdienste in Deutschland besucht.

Themenland Slowenien

Das Themenland in diesem Jahr ist Slowenien, eines der jüngsten und kleinsten Länder der Europäischen Union. Dort haben die Frauen „ihren“ Weltgebetstag vorbereitet, ein Liturgieheft gestaltet und den Partnern weltweit als Predigttext das Gleichnis vom Festmahl aus dem Lukas-Evangelium ausgesucht. Seit Wochen haben sich auch Frauen aus dem Landkreis Göppingen auf den Gottesdienst vorbereitet. Das ökumenische Weltgebetstags-Vorbereitungs-Team Göppingen hatte zum Beispiel zu einem Workshop eingeladen, bei dem das Land Slowenien vorgestellt wurde und die passenden Lieder eingeübt wurden. Auch der Bibeltext wurde gestalterisch bearbeitet. In den zahlreichen ökumenischen Gottesdiensten in den Kirchengemeinden der Kirchenbezirke werden danach die Gottesdienste nach der Liturgie der slowenischen Frauen in freier Gestaltung gefeiert.

Viele Angebote in Gemeinden

Für die Göppinger Innenstadtgemeinden findet der ökumenische Gottesdienst im Gemeindehaus der Stadtkirchengemeinde Oberhofen statt. Dabei wir das Motto aufgegriffen, in dem der Gottesdienst an Tischen gefeiert wird. Gemeinsam werden Brot und Trauben als Abendmahlsform gereicht. Nach dem Gottesdienst, der um 19.30 Uhr beginnt, gibt es Tee sowie Gebäck aus Slowenien und anderen Ländern. Bereits um 19 Uhr werden die Lieder dafür einstudiert. Doch nicht nur in Göppingen haben die Frauen viel vorbereitet. In der Eislinger Lutherkirche zum Beispiel gab es am Sonntag bereits einen Kindergottesdienst, bei dem anschließend gemeinsam das passende Essen probiert wurde. In weiteren Gemeinden sind die Weltgebetstag-Veranstaltungen zum Beispiel an Frauentreffs oder Frauenfrühstück-Angebote angebunden.Vor allem aber für Gottesdienste und Andachten kommen die Menschen zusammen.

Info In Deutschland wird das Weltgebetstagskomitee von 12 kirchlichen Frauenverbänden und Frauenorganisationen aus neun Konfessionen getragen. International vernetzt arbeiten die Frauen mit den Regionen Afrika, Asien, Europa, Karibik-Nordamerika, Lateinamerika, Naher Osten und Pazifik zusammen. Jeweils zwei Delegierte bilden das Weltgebetstagskomitee in New York. Von ihnen wird das Schwerpunktland ausgesucht, mit dem sich weltweit die Gottesdienste befassen.