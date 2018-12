Pause Weißwürste zum Abschluss

Kuchen / Günter Hofer

Ein letztes Mal hat Kuchens Gesangverein Frohsinn sein Waldheim am Sonntag geöffnet. Schon am frühen Morgen war der verschneite Waldweg von zahlreichen Fußgängerspuren gezeichnet. Denn eigens für die Frühaufsteher tischten die ehrenamtlichen Wirtsleute Uwe, Andrea und Vanessa Lövesz und Joha Bosch Weißwürste auf. Wer um die Mittagszeit zum Waldheim stapfte, für den gab es Schweinebraten mit Kartoffelsalat oder Chili con Carne. Nachmittags stärkten sich zahlreiche Wanderer mit Kaffee und Kuchen.

Der Mohnkuchen lockte beispielsweise den 70-jährigen Siegbert aus Göppingen ins Frohsinn-Vereinsheim. „Mohnkuchen kommt traditionell aus der osteuropäischen Küche und bei uns im Kreis findet man so was Leckeres nur beim Frohsinn“, erklärte er. Deshalb ziehe es ihn immer wieder gerne zum Frohsinn. Aufmerksam wurde er auf das Waldheim vor mehr als zehn Jahren. Damals hörte er vom Kuttelessen und überzeugte sich selbst. Seither fährt er regelmäßig nach Gingen, stellt sein Auto dort ab und geht zum Frohsinn hinauf.

Seit vielen Jahren besuchen Stammkunden aus der gesamten Region das Waldheim, gelegen unterm Spitzenberg und über dem Scharfenberg. Neben den vielen Kuchenern sind es Menschen aus Geislingen und Gingen. Abgesehen vom August war das Waldheim in diesem Jahr jeden ersten und dritten Sonntag im Monat geöffnet. Dazu kam in den Monaten von April bis Oktober jeder dritte Mittwoch, an dem die Vereinswirtin Ria seit etwa zehn Jahren für ein volles Haus sorgt. Dank ihrer Mundpropaganda kam es noch nie dazu, dass im Waldheim nichts los war.

Rund 40 Personen waren laut Vereinsboss Uwe Lövesz in diesem Jahr als Wirtsleute für die vielen Besucher an den Öffnungstagen im Einsatz. Jedem Wirt bleibt es dabei selber überlassen, zusätzliche Gerichte zu den „Grundspeisen“ wie zum Beispiel Paprika- und Wienerwürstchen anzubieten. Dadurch entsteht eine individuelle Vielfalt beim Mittagstisch, was die Besucher am Frohsinn-Waldheim schätzen. Passend zum Wetter servierten die Frohsinn-Wirte beim Saisonfinale ihren Gästen auf der Terrasse Glühwein und die jüngeren Besucher bekamen einen Schokoladennikolaus. Ebenfalls beliebt – vor allem bei Familien – ist neben der kulinarischen Vielfalt und Abwechslung der großzügige Kinderspielbereich, der im kommenden Jahr neu gestaltet und angelegt wird.

In die neue Saison startet der Gesangverein Frohsinn Kuchen, nach kurzer Pause, bereits am Sonntag, 6. Januar. Traditionell findet an diesem Feiertag (Heilige Drei Könige) auch das Reh-Essen statt.