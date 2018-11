Weihnachtsmarkt Weihnachtsmarkt in Eislingen

Eislingen / SWP

Rund um die Stadthalle werden am Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 Uhr bis 19 Uhr 70 Marktbeschicker in ihren Hütten und Ständen Weihnachtliches anbieten. Eislinger Vereine, Organisationen, Einzelpersonen und Gewerbetreibende sowie Auswärtige präsentieren ihr Warenangebot in festlich geschmücktem Ambiente, teilt die Stadtverwaltung mit.

Angeboten werden Basteleien aus diversen Materialien, Drechselarbeiten, Spielwaren, Kerzen, Seifen, Tees, Marmelade, Wolle, Öle, Selbstgebranntes, Selbstgestricktes, Bücher sowie adventliche Floristik und Misteln. Mit einer Tasse Punsch oder Glühwein lässt es sich entspannt über den Weihnachtsmarkt schlendern.

Auf dem Weg zum Markt flaniert man über die Weihnachtsbaumallee in der Bahnhofstraße, hier können die von Schulen, Kindergärten, Vereinen und anderen Organisationen kreativ gestalteten und geschmückten Weihnachtsbäume bestaunt werden und jeder kann sein Votum über den schönsten Baum abgeben. Für die kleinen Marktbesucher gibt es ein Kinderkarussell.

Das musikalische Rahmenprogramm gestalten am Samstag ab 14 Uhr die städtische Musikschule Eislingen mit der musikalische Früherziehung (Leitung Be-Tsen Lee) und dem Instrumentalensemble (Leitung Hyun Ji You); 14.45 Uhr Friedrich Schiller Gemeinschaftsschule mit dem Grundschulchor (Leitung Beate Sannwald und Eva Weischedel); ab 15.30 Uhr Erich-Kästner-Gymnasium mit der Bläserklassen (Leitung Stephanie Kapfer und Martin Gradner), dem Unterstufenchor (Leitung Annette Gander), um 17 Uhr Jugendorchester der TSG Eislingen unter Leitung von Carmen Stiefel.

Am Sonntag spielt ab 11.30 Uhr der Posaunenchor Eislingen (Leitung Stefan Renfftlen,) ab 15.30 Uhr der Musikzug der TSG Eislingen (Leitung Carmen Stiefel, um 17 Uhr „Musica Al Dente“ Chor (Leitung Petra Hügel) und um 18 Uhr Musikverein Stadtkapelle Eislingen (Leitung Roland Ströhm).