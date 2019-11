Marlene Dietrich hatte „noch einen Koffer in Berlin“. Heike Baehrens hat seit gestern einen Baum in Berlin. Einen Weihnachtsbaum. Nicht irgendwo. Im Vorgarten der baden-württembergischen Landesvertretung in der Tiergartenstraße. Seit 19 Jahren kommt der Weihnachtsbaum für die „Landesbotscha...