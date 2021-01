Der Abfallbetrieb (AWB) des Landkreises Göppingen reagiert auf abgesagte Vereinssammlungen vonmit erweiterten. In vielen Haushalten wird der Weihnachtsbaum traditionell am Dreikönigstag abgebaut. Am darauffolgenden Samstag führen in vielen Gemeinden normalerweise örtliche Vereine Christbaumsammlungen durch. Da diese in diesem Jahr aufgrund der Corona-Verordnung nicht zulässig sind, müssen die Bürger ihre ausgedienten Weihnachtsbäume selbst auf den Grüngutplätzen des Landkreises oder Sammelplätzen der Gemeinden anliefern. Der AWB rechnet daher mit erhöhtem Besucheraufkommen auf den Plätzen.