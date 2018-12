Konzert Weihnachtlich-schräg: Berta Epple in Eislingen

Eislingen / Axel Raisch

So hat man die Weihnachtsgeschichte selten gehört. Im Stile einer Nachrichtenmeldung brachte die Combo Berta Epple Verwirrung unter den Baum und hüllte manche Weihnachtsweise in ein neues Tongewand. „Berta Epple“, das sind Bobbi Fischer sowie Gregor und Veit Hübner, die man von der Gruppe Tango Five kennt. Unter dem Namen der Stuttgarter Unternehmergattin, den viele von der Neckarschifffahrt kennen, gestalteten sie das Weihnachtsprogramm „Unterm Baum“.

Auf der stimmungsvoll gestalteten Bühne mit Kerzen, Glaskugeln, Päckchen, Zweigen und Bäumen riefen sie gleich zu Beginn die Drogenfahndung, Polizei und Juristen auf den Plan, um sich des unehelich geborenen Kindes in der Krippe anzunehmen, das von drei Ausländern umringt war, die möglicherweise verbotene Substanzen mit sich führten.

Auch manche Lieder klangen nur zum Teil vertraut. „Vom Himmel hoch“ erkannte nach den ersten Tönen gerade mal ein Gast in der gut besuchten Stadthalle. Bobbi Fischer hatte den Bach-Choral in einen Dreivierteltakt gezwängt und damit ein Trauma seit Jugendtagen öffentlich aufgearbeitet. Das neue Arrangement basierte auf einem Einfall, der er als Schüler hatte – und zur Aufführung brachte. „Bis zur Hälfte ging es gut“, erzählte er – bis zum Höhepunkt seines Nervenzusammenbruchs.

„Jetzt wird’s wieder schön“, sagten Berta Epple danach und boten neben verschiedenen Interpretationen unterschiedlicher Lieder der Adventszeit auch immer wieder Erzählungen und Gedichte. Darunter auch die Geschichte von der Dienstanweisung für Beamte zur Aufstellung von Dienstweihnachtsbäumen und zur Absicherung anderer adventlicher Aktivitäten in Amtsstuben: Zum Krippenspiel sei die Aufstellung zwanglos gemäß dem Dienstrang zu erfolgen, las das Trio vor und manch einer im Publikum fragte sich wohl, ob Jura-Kabarettist Koczwara vor kurzem ein paar Blätter auf der Bühne vergessen hatte.

So eng die Grenzen bei den verlesenen Paragraphen waren, so weit blickte das Trio musikalisch. Jazzig, alpenländisch, typisch amerikanisch. Schwäbisch wurde der Wunschzettel in die Welt getragen: „A Daimler wär schee, i will koin VW“. Oder griffen zu zweit zum Spiel an einem Kontrabass, wie Veit Hübner und Bobbi Fischer.

Womöglich steht beim nächsten Auftritt auch eine Schneemaschine auf dem Wunschzettel von Berta Epple an den Veranstalter. Sichtlich fasziniert drehten sich die drei immer wieder um, wenn es auf der Bühne schneite. Sogar zum Applaus für die Maschine forderten Fischer und die Hübners das Publikum auf. Zusammen mit Lichteffekten und Dekoration wurde eine tolle Show geboten, in welche das Programm von Berta Epple perfekt eingebettet war.

Den Abschluss bildete die „Stille Nacht“. Dazu zogen Berta Epple spielend von der Bühne ins Foyer, wo die Besucher noch Weihnachtsgeschenke erwerben und mit den Musikern in Kontakt treten konnten. Axel Raisch