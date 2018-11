Naturschutz Wasserbüffel für Starengemeinde

Ein Eldorado für viele Vogelarten

Beobachten Die vom Nabu unterhaltene Vogelbeobachtungsstation am Rande des Areals bietet Spaziergängern Gelegenheit selbst zu beobachten, was sich dort alles tut. Die Morgen- und Abendstunden sind dafür am günstigsten.

Artenvielfalt Der Rohrwasen ist ein Eldorado für Vögel. Rohrammer und Teichrohrsänger, Braun- und Schwarzkehlchen, Bekassine und Zwergschnepfen – der Besucher kann sich an einer Infotafel kundig machen, was er gerade sieht.

Staren Die Staren, von denen die Heininger ihren Spitznamen haben, fühlen sich gerade auch im Rohrwasen wohl. Vogelexperte Wolfgang Lissak kann erzählen, wie sie oft abends in Schwärmen ins Schilf einfallen, um dort zu übernachten, im Sommer zu vielen tausenden.