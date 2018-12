Kalkulation Wasser und Abwasser werden teurer

Bad Überkingen / Von Ralf Heisele

Fürs Wasser und Abwasser müssen die Bad Überkinger im kommenden Jahr deutlich mehr bezahlen. Der Gemeinderat hat aufgrund der jährlichen Kalkulation die Gebühren kräftig angehoben. Für einen Vier-Personen-Haushalt bedeutet dies Mehrausgaben von rund 62 Euro bei einem Wasserverbrauch von 170 Kubikmetern. Für Ratsmitglied Werner Straub ist dies eine „gravierende Erhöhung“. Aber man könne das Wasser „nicht unter Preis verkaufen“.

Auch Bürgermeister Matthias Heim sprach von einem „gewaltigen Sprung“, der aber unumgänglich sei. Grundlage hierfür ist die Kalkulation, die die Gemeinde erstmals einem auswärtigen Büro (Schneider und Zajontz) vergeben hat. Hauptgrund für die Kostensteigerung beim Wasser sind demnach Mehrkosten von rund 60 000 Euro für den Fremdwasserbezug. Bad Überkingen hat zwar eigene Quellen, bekommt aber als Mitglied auch Wasser vom Zweckverband Wasserversorgung Ostalb. Und der lässt sich die „Vorhaltung der technischen Einrichtungen“ einiges kosten. Das soll anders werden: Die Gemeinde plant einen „Lückenschluss“, um mit eigenen Kanälen an den Zweckverband angebunden zu werden. Bis dahin müssen die Bad Überkinger in den sauren Apfel beißen und die Gebühren zahlen. Um die kompletten Kosten im kommenden Jahr auszugleichen, wird der Wasserpreis je Kubikmeter von bisher 1,34 auf 1,56 Euro erhöht. „Damit sind wir immer noch eine der günstigsten Gemeinden im Landkreis“, befand der Schultes.

„Keine Geschenke“ gibt es auch beim Abwasser. Dort ist in der Vergangenheit wohl „zu günstig kalkuliert“ worden, sagte Heim. Hinzu kommt der trockene Sommer mit wenig Niederschlag. Beides zusammen führt in diesem Jahr beim Schmutzwasser zu einem Verlust von 103 000 Euro und beim Niederschlagswasser von 26 600 Euro. In den kommenden drei Jahren muss das Geld über die Gebühren wieder hereingeholt werden. Für kommendes Jahr erhöht sich damit die Abwassergebühr von 2,13 auf 2,28 Euro je Kubikmeter. Die Gebühr fürs Regenwasser steigt je Quadratmeter versiegelter Fläche von 40 auf 58 Cent.