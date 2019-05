Die Wolkenbrüche am Samstag und Sonntag liefen glimpflich ab. Doch die Experten warnen nun vor Dauerregen.

Wie aus Kübeln schüttete es am Samstagnachmittag und am Sonntagabend im Landkreis. Dadurch kam es zwar zu einzelnen Feuerwehreinsätzen, doch es blieb bei glimpflichen Folgen.

Überschwemmung in Uhingen-Nassach

Im Uhinger Ortsteil Nassach musste die Feuerwehr nach dem Wolkenbruch anrücken, den Rechen eines Baches reinigen und Häuser mit Sandsäcken vor übertretendem Wasser schützen.

Die angrenzenden Häuser galt es zu schützen. Die Feuerwehren aus Uhingen, Diegelsberg und auch aus Schorndorf-Schlichten stapelten Sandsäcke um die Häuser vor dem Wasser zu schützen.

In Göppingen kam es in der Heinrich-Landerer-Straße zu einem verstopften Kanal, berichtete die kommissarische Leiterin der Integrierten Leitstelle in Göppingen, Sabine Nuding.

Dauerregen mit Unwettercharakter angekündigt

Für Dienstag und Mittwoch rechnen die Meteorologen mit kräftigem Dauerregen mit Unwettercharakter. Die Leitstelle sei zunächst normal besetzt, bei Bedarf rufen die diensthabenden Disponenten aber Verstärkung, um eventuell verstärkt eingehende Notrufe gut abarbeiten zu können.

