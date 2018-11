Wäschenbeuren Was macht die seniorenfreundliche Kommune aus?

Was macht die seniorenfreundliche Kommune aus?

Wäschenbeuren / Martina Kallenberg

Wäschenbeuren wirft einen Blick in die Zukunft des Zusammenlebens im Alter. Ein zentraler Wunsch: Ein Kümmerer, der die Fäden in der Hand hält.

Ins Foyer der Bürenhalle in Wäschenbeuren lud die Initiative „Runder Tisch – Zukunft im Alter“ verschiedenste Akteure der Gemeinde, Kirchen, Vereine und interessierte Bürger zur Auftaktveranstaltung. Maria Hieber, eine von sechs Initianten, umriss das Thema, „was kommt im Alter auf uns zu“? Wo liegen dann die Bedürfnisse? Und wie kann man diesen im Miteinander in der Kommune begegnen? Bürgermeister Karl Vesenmaier zeigte sich erstaunt darüber, wie viele Teilnehmer gekommen waren.

„Dieser Abend ist eine gute Möglichkeit, zu diskutieren, wie wir ein zukünftiges Leben und Miteinander gestalten wollen und auch was für Fördermöglichkeiten das Land bietet“. Isabell Schröder von der Altenhilfe-Fachberatung ist begeistert von der Initiative. Sie habe es bisher noch nicht erlebt, dass eine Kommune aus sich heraus das Thema des Lebens im Alter angegangen ist, auch wenn die meisten Menschen eines Tages die entsprechenden Jahre angesammelt haben.

Schröder erläuterte verschiedene Konzepte, die auch vom Sozialministerium gefördert werden, wie die „Sorgende Gemeinschaft“, die einen Pflegemix darstellt und die auf ein nachbarliches Zusammenwirken setzt. Noch werden zwei Drittel der Menschen durch pflegende Angehörige versorgt, doch Familienstrukturen ändern sich. Die „Caring Community“ zielt auf ein „jeder hilft jedem“ und das nach den eigenen Möglichkeiten, so Schröder. Es wird im Publikum immer wieder die Frage gestellt, was denn nun ganz konkret aus den theoretischen Ausführungen gestaltet werden kann – etwas „zum Anfassen“. Ein agiler 90-jähriger Teilnehmer erzählt, was für ihn wichtig ist: „Morgens nach dem Kaffee Zeitung lesen, bis sie durch ist.“ Man müsse sich für Dinge interessieren.

Im zweiten Teil des Abends wird es praktischer. Die Teilnehmenden sind aufgefordert, sich zu vier Themen an runden Tischen zu versammeln und die eigenen Erfahrungen und Bedürfnisse zu diskutieren. Zögerlich stehen sie auf – ganz üblich scheint diese Form der Diskussion nicht, doch das gibt sich sehr schnell – angeregt werden Erlebnisse ausgetauscht.

„Früher gab es eine Gemeindeschwester als Ansprechpartner für alle Nöte, so stell ich mir das vor“ erklärt eine Teilnehmerin. Ein niederschwelliges Hilfsangebot mit einer Ansprechperson, die dann nötige Schritte in die Wege leiten kann, Hilfsangebote vermittelt, ehrenamtliche Hilfe koordiniert und da ist, wenn es brennt. Denn auch wenn es viele Angebote gibt, sie sind häufig nicht bekannt. Ganz zentral schälte sich der Wunsch nach einem Menschen, einem Quartiermanager heraus, etwas, das früher die Gemeindeschwester war.

Vereinsamung, der Rückzug aus dem Gesellschafts- und Vereinsleben, weil etwa die Beweglichkeit nachlässt sind Thema, und dass auch aktiv auf diese Menschen zugegangen werden muss. „Fitte Senioren könnten sich um andere kümmern, die haben ja jetzt Zeit“, meint ein Rentner. Doch das ist nicht immer einfach. „Manche möchten Hilfe nicht annehmen und akzeptieren ihre Hilfsbedürftigkeit nicht“, fasst Marita Langer zusammen.

Ein Treffpunkt oder Forum für Jung und Alt wird vorgeschlagen, dort könnten die Jungen älteren Menschen beispielsweise den Umgang mit neuen Medien zeigen, auch ein Überblick mit Veranstaltungen für Senioren von Vereinen oder Kommune ist eine Idee. Immer wieder geht es um gemeinschaftliches Miteinander und wie das gestaltet werden kann.