Randnotiz Dirk Hülser zur grenzenlosen Neugier im Internet Was da los?

Kreis Göppingen / Dirk Hülser

Es ist mittlerweile die Frage aller Fragen: Was da los? Vor allem in Facebook wird ununterbrochen gefragt, was da wohl los sei, sehr gerne im Zusammenhang mit Hubschraubern. Und vor allem in den unzähligen Blaulicht-, Polizei-, Sensations- und Was-da-los-Gruppen. Da der Hubschrauber an sich ja auch schnell wieder weg ist, wenn er einmal fliegt, bleibt auch nicht so viel Zeit zum Tippen, da bleiben unschuldige Hilfsverben wie das kleine „ist“ halt auch mal auf der Strecke.

Versierte Frager schaffen es, zwischen „Was da“ und „los“ noch den Ort, der gerade überflogen wird, unterzubringen, also etwa: „Was da in Salach los?“ Besonders schön war unlängst auch die Frage „Was da in Ebersbach und Teilorte los?“ Jede Menge, in Ebersbach und Teilorte ist bekanntermaßen immer was los. Weil die Was-da-los-Frager ständig und überall naseweis nachbohren, machen sich andere Zeitgenossen unterdessen schon Sorgen, wenn mal ein Heli knattert und niemand fragt: Was da los? Es wird spekuliert, ob es sich womöglich um Hubschrauber-Alzheimer handeln könne. Diese Frage lässt sich hier nun nicht klären.

Aber was ist mit folgender Frage: Eine Frau will wissen: „Warum steht der Hubschrauber am Eichert????“ Vier Fragezeichen verdeutlichen den Ernst der Frage und der Lage. „Weil der Pilot sich vom Metzger kurz sein Frühstück holt“, antwortet eine Userin. Ein anderer kontert: „Noch eine wichtige Info! Hab’ ein Loch im Socken.“ Echt jetzt? Was da los?