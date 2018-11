Göppingen Gewalt gegen Frauen noch immer keine Seltenheit

Göppingen / Von Annerose Fischer-Bucher

Beim Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen hat der Interkulturelle Frauenrat Göppingen Zeichen gesetzt.

Frauen sind auch in der zivilisierten Welt allein aufgrund ihres Frau-Seins männlicher Gewalt ausgesetzt. So wurden 2017 laut Bundeskriminalamt 113.965 Frauen von ihrem Partner oder Ex-Mann misshandelt. 147 Frauen wurden getötet. Zwei Drittel der Täter sind deutsche Staatsbürger aus allen Schichten der Gesellschaft. In Baden-Württemberg sind laut Innenministerium 19 Frauen von ihrem Partner getötet worden. Von den weiblichen Opfern wurden 6215 leicht und 125 schwer verletzt.

Der interkulturelle Frauenrat Göppingen machte am Samstag bei einer Kundgebung am Göppinger Marktplatz am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen auf diese Zahlen aufmerksam. Für Sprecherin Eva Epple ist es wichtig, nicht zu schweigen, sondern einzufordern, dass Frauen frei leben und frei entscheiden können. Sie frage sich, warum so wenig Aufschrei bei diesem Thema erfolge. Würden Frauen nicht ernst genommen, wenn Männer zuschlagen? Schauten Nachbarn und Freunde weg, weil es bequemer sei, auf Fremde zu projizieren? Seien genug Hilfsangebote vorhanden? Schämten sich Frauen, um Hilfe zu bitten?

Christoph Geist sprach über die Prostitution als Form der Gewalt gegen Frauen. „Wenn Männer lernen, dass Frauenkörper käuflich sind, gewöhnen sie sich an Gewalt und sind nicht beziehungsfähig.“ Er befürwortete das Schwedische Modell, bei dem nicht die Frauen kriminalisiert würden, sondern die Freier. Er appellierte an die Zuhörer, sich in privaten Gesprächen gegen eine Verharmlosung dieses Themas zu wehren.

Auch die Frauen- und Kinderhilfe war mit einem Beitrag vor Ort und der Migrantinnen-Verein, der Tänze aufführte. Ein Sprechstück zu Frauen- und Menschenrechten wurde vorgetragen und ein Spendenaufruf gestartet, mit der die Frauenorganisation „Koper“ in Semerang in Indonesien unterstützt werde. Die Frauen dort könnten zuverlässig Hilfe für Opfer des Erdbebens und Tsunamis im September 2018 auf der Insel Sulawesi organisieren, so Sprecherin Renate Mutschler. Sie richtete den Fokus ihres Beitrags auf Massenvergewaltigungen als Kriegswaffe. Bei den zunehmenden internationalen Konflikten sei eine internationale Ächtung und harte Bestrafung von Massenvergewaltigungen nötig.

Sie ging auf zwei Aktivisten ein, die sich selbstlos gegen sexualisierte Gewalt als Kriegsmittel einsetzten und den diesjährigen Friedensnobelpreis erhielten. Der kongolesische Frauenarzt Dr. Denis Mukwege behandelt im Ostkongo seit 1990 schwer durch Massenvergewaltigungen verletzte Frauen und Mädchen. Das Schicksal der irakischen Jesidin Nadia Murad und ihr Kampf gegen Völkermord und Kriegsgräuel des IS wurde von Mutschler ebenso thematisiert wie eine bevorstehende Ausweisung der Jesidinnen in Baden-Württemberg, die das Sonderkontingent für besonders Schutzbedürftige verlassen und einen Asylantrag gestellt hätten.