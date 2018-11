Gemeindeverwaltung Wangener Rathaus länger zu

Wangen / Peter Buyer

Die Öffnungszeiten des Rathauses in Wangen haben sich verändert. Montagnachmittag und Donnerstagvormittag bleiben die Türen zunächst bis Ende des Jahres geschlossen, auch das Bürgerbüro bleibt am Mittwochnachmittag zu (siehe Infobox).

Grund für die Einschränkung ist Personalmangel in der Gemeindeverwaltung. Konkret liegt ein Krankheitsfall einer Mitarbeiterin vor, darüber hinaus werden im Moment zwei Stellen in der Gemeindeverwaltung neu besetzt. „Uns fehlen also insgesamt gerade drei Stellen“, sagt die Hauptamtsleiterin Miriam Feldmann. Die Neubesetzungen benötigten etwas Zeit, eine Stelle in der Gemeindekasse muss neu besetzt werden, dazu wird eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter im Bürgerbüro gesucht.

Die Schließung am Donnerstag hänge auch damit zusammen, dass im Rathaus zwei Teilzeitkräfte im direkten Kundenverkehr arbeiten, die zu Hause Kinder haben, sagt Miriam Feldmann. „Die Mitarbeiterinnen arbeiten schon am Limit und machen Überstunden.“

Am Donnerstag – wie auch am Dienstag, an dem das Rathaus schon immer geschlossen war – arbeiten die Angestellten Bürgeranliegen und Anträge ab. „Wenn dann am Donnerstagvormittag noch Kundenverkehr ist, schaffen wir das einfach nicht“, sagt Feldmann. „Wir sind bemüht, die Öffnungszeiten schnell wieder zu ändern.“ Sie hofft, dass zumindest das Bürgerbüro am Mittwochnachmittag im Dezember wieder öffnen kann.

Auch zwischen Weihnachten und dem 2. Januar bleibt das Rathaus geschlossen. Letztlich betreffe das aber wegen der Feiertage nur zwei Tage, sagt Feldmann: Donnerstag, 27. und Freitag, 28. Dezember. Die Schließung zwischen den Jahren sei aber schon länger geplant gewesen und habe nicht unmittelbar mit dem Krankheitsfall und den noch nicht besetzten Stellen zu tun, sagt die Hauptamtsleiterin. Für diese Tage wird es eine Notfallnummer geben, die noch bekannt gegeben wird. Ob die geänderten Öffnungszeiten auch zu Anfang des neuen Jahres gelten, ist noch unklar.