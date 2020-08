„Eine reine Wegbeschreibung braucht man nicht“, sagt Felicitas Wehnert. Sie veröffentlichte im Juni das Buch „Geheimnisvolle Wanderungen auf der Schwäbischen Alb“. Drei der beschriebenen Routen führen durch den Landkreis Göppingen. Die heute 67-Jährige leitete vor dem Ruhestand die SWR-Fernsehredaktion Landeskultur und Feature und kannte die Gegend im Südwesten bereits sehr gut. „Wir haben vor der Haustür so tolle Gegenden. Die habe ich neu schätzen gelernt.“

Eisenbahngeschichte, Staufer und Kapellen

Die Nürtingerin suchte sich interessante geschichtliche Routen und wanderte diese ab. Im hiesigen Landkreis stehen die Staufer am Göppinger Hausberg, Geislinger Eisenbahngeschichte und die Kapellen bei Donzdorf im Fokus. Wehner sagt: „Die Göppinger Gegend war eine richtige Entdeckung für mich.“ Die Kultur- und Politikwissenschaftlerin schrieb mit, ihr Mann machte die Fotos fürs Buch. „Die Landschaft war enorm abwechslungsreich.“ Sie erzählt von Plätzen, wo Meteoriten einschlugen, von anderen, wo sich einst Meeresriffe erstreckten. Die Epochen hinterließen Spuren, Wehnert liefert den Wanderern die passende Hintergrundinformationen. Die Autorin profitierte gerade im Landkreis Göppingen von den vielen neu ausgeschilderten Wegen. So ist ihre Runde am Hohenstaufen identisch mit dem Löwenpfad „Stauferrunde“.

Wehnert hilft dabei, die Landschaft zu lesen

Unter dem Motto „Landschaft lesen“ entstand Wehnerts neuntes Buch, das im Belser-Verlag erschien. Dabei arbeitete sie journalistisch und recherchierte viel zu den Hintergründen. Im Falle des Donzdorfer Kapellenweges fragte sie etwa bei der Diözese an, sprach viel mit einer Historikerin. Schließlich sollten alle Details stimmen. Sie ist fasziniert von den „Geheimnissen, die eine Landschaft in sich trägt“ und gräbt gerne deren Geschichte aus. Vorbei geht es an unter anderem auch an ehemaligen Vulkanen der Schwäbischen Alb, an den Werkstätten der Eiszeitjäger und weiter hinauf zu Burgruinen in bester Aussichtslage.

Autorin versteht den Wanderboom gut

Geplant war das Buch natürlich vor der Pandemie mit einem Jahr Vorlauf vor der Veröffentlichung. Den Wanderboom in Corona-Zeiten bewertet Wehnert positiv: „Ich kann die Sehnsucht gut nachvollziehen“, sagt sie. Nach draußen gehen, sei das Sinnvollste, was man in solchen Zeiten machen könne. Natürlich solle man sich nicht gerade am Sonntag die Hotspots, etwa den Uracher Wasserfall, heraussuchen. Ihr Buch führt ohnehin nicht dort hin, wo die Massen unterwegs sind.