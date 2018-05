Würdigung  Wanderer zwischen den Welten

Schlat / Margit Haas

Jäger und Wolfsfreund, Natur-Tourist und Tourismus-Kritiker, ein Wanderer zwischen den Welten“ – so charakterisierte jüngst Dr. Gerhard Bronner den früheren Vorsitzenden des Arbeitskreises Göppingen des Landesnaturschutzverbandes (LNV), Hartmut Felgner. Der Landesvorsitzender des LNV überreichte dem Schlater die Ehrennadel des Verbandes und dankte so „für die großartige Leistung von Hartmut Felgner für den Natur- und Artenschutz und für den LNV“.

Als Felgner mit knapp 50 Jahren in den vorzeitigen Ruhestand ging, übernahm er den Vorsitz des Arbeitskreises und läutete eine neue Ära ein: Die Umwelt- und Naturschützer des Landkreises tagten nun öffentlich und er erweiterte den Kreis der Mitglieder. „Wichtig war mir, nicht nur die Umwelt- und Naturschützer an einen Tisch zu bringen, sondern auch diejenigen, die mit der Natur arbeiten und leben und die sie in der Freizeit nutzen“, betont der 72-Jährige. Es waren über 100 unterschiedliche Verbände, die immer dann diskutierten, wenn es um relevante Eingriffe in die Natur ging. „Wir konnten politischen Druck aufbauen. Unser größter Erfolg war die Verhinderung eines zweiten Kessels für das Müllheizkraftwerk“, erinnert sich der temperamentvolle Rheinländer. Auch bei der Kreisjägervereinigung engagierte sich Hartmut Felgner, der nicht mit dem Gewehr, sondern als passionierter Fotograf mit der Kamera in der Natur unterwegs ist. Er engagierte sich für den Jäger-Nachwuchs und für den Erhalt und die Pflege von wertvollen Biotopen.

Referent für Großraubtiere

Beim LNV war er viele Jahre lang zudem Referent für Tourismus und Freizeitgestaltung. „Als sich der erste Wolf erahnen ließ, wurde ich Referent für Großraubtiere und verstehe mich als Rechtsbeistand der Tiere“. Er versuche, „dem Rotkäppchen-Syndrom vorzubeugen“. Ihn ärgert, dass in den Medien „der Wolf immer der Böse ist, dass jede Mahlzeit in die Zeitung kommt“.

Wenn wie jüngst in der Schwarzwaldgemeinde Bad Wildbad ein Wolf in eine Schafherde einbreche, entspreche dies dem Instinkt der Tiere. „Niemand schreibt, dass der Schafhalter seine Fürsorgepflicht verletzt hat, als er zu einem Bach hin auf einen Zaun ganz verzichtet“, ärgert sich Felgner. Er ist nach wie vor überzeugt davon, dass ein Zusammenleben von Raubtier und Mensch auch in dicht besiedeltem Raum möglich ist – vorausgesetzt, die richtigen Entscheidungen werden getroffen.

Fünf vor zwölf lang vorbei

Felgner bedauert, dass das Thema Umwelt- und Naturschutz etwas aus dem Fokus der Menschen geraten ist. „Wir haben uns weit entfernt von natürlichen Vorgängen“, stellt er immer wieder fest, wenn er an Schulen ehrenamtlich arbeitet. Politikern wirft er vor, „immer im Wahlmodus zu sein und nur bis zum nächsten Wahltag zu denken“. Medien stürzten sich nur punktuell auf Themen. „Insektensterben, Klimawandel, Plastikmüll, Feinstaub bleiben Eintagsfliegen in der medialen Aufmerksamkeit“. Dabei sei „fünf vor zwölf schon lange vorbei“.

Hartmut Felgner zieht sich nach und nach von seinen Ämtern zurück, kümmert sich um seine Enkelkinder, ist jeden Tag mit seinem Hund Urmel rund um Schlat unterwegs – oft auch mit der Kamera. Geduldig legt er sich auf die Lauer, um einen jungen Fuchs zu fotografieren. Und weiß dann, warum er sich seit seiner Jugend für den Erhalt der Natur engagiert.