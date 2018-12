A 8 Wand für Lärmschutz kommt 2019

Mühlhausen / SWP

Erst stockte die Auftragsvergabe für den Bau der Lärmschutzwand am Albaufstieg bei Mühlhausen, nun kommt Bewegung in die Sache. Der Bund investiert rund 2,4 Millionen Euro. Das 735 Meter lange Bauwerk soll voraussichtlich im November 2019 fertiggestellt sein und die Bewohner im Mühlhauser Wohngebiet Kohlhau vor dem Verkehrslärm von der A 8 schützen. „Vom Bund haben wir erfreulicherweise zügig eine Rückmeldung erhalten“, teilt Regierungspräsident Wolfgang Reimer in einer Pressemitteilung mit.

In den nächsten Wochen werden die vorliegenden Ausschreibungsunterlagen aktualisiert und an die Vorgaben des Bundes angepasst. Danach erfolgt eine erneute öffentliche Ausschreibung der Leistungen. Bis April 2019 soll ein Bauvertrag geschlossen werden, so dass direkt nach den Osterferien mit dem Bau begonnen werden kann. Die Arbeiten werden mit der Einrichtung einer Verkehrsführung beginnen. Ein Großteil der Arbeiten wird zwar von der Seite aus durchgeführt, dennoch muss ein Sicherheitsraum zwischen Baustelle und Verkehrsraum zum gegenseitigen Schutz der Baufirma und der Verkehrsteilnehmer hergestellt werden. Im Anschluss werden Bohrpfähle als Fundament für die Stützen der Wand hergestellt. Im Zuge dieser Arbeiten muss eine Trinkwasserleitung aus dem Baufeld entfernt, also verlegt werden. Sobald die Stützen stehen, wird es sichtbar schnell mit dem Einschieben der Lärmschutzwandelemente weitergehen.