Wegen der Hitze und Trockenheit der vergangenen Tage schließt die Stadt Göppingen alle öffentlichen Grillplätze.

Aufgrund der aktuellen Witterung und der daraus resultierenden Waldbrandgefahr sind das Grillen in und am Wald sowie der Konsum von Shishas auf öffentlichen Grün- und Erholungsansagen mit sofortiger Wirkung untersagt, das teilt die Stadt Göppingen am Donnerstagmittag in einer Pressemitteilung mit. Der Donnerstag ist der heißeste Tag der Woche. In Geilenkirchen in NRW wurde am Donnerstag mit 40,5 Grad sogar der Hitzerekord geknackt.

Höchste Gefährdungsstufe gilt

Aus der Hitze und der Trockenheit zieht die Stadt Göppingen wie viele andere Städte und Gemeinden Konsequenzen. Das Verbot gilt sowohl für mitgebrachte Grillgeräte als auch für öffentliche Grillstellen. Es gilt die höchste Gefährdungsstufe.

