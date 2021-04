Ein Wähler steckt am vergangenen Sonntag in der Hieberschule seinen Stimmzettel in die Wahlurne. Fast 3300 Männer und Frauen erschienen persönlich in den Wahllokalen in Uhingen und den Stadtteilen, rund 2200 entschieden sich für die Briefwahl. © Foto: Giacinto Carlucci