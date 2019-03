Die Sanierung der Wäscherhofstraße und die Erschließung des Baugebiets Heubeund IV sind die nächsten Projekte in Wäschenbeuren.

„Sieben Millionen Euro will die Gemeinde in diesem Jahr investieren, jetzt ist schon März“, sagt Bürgermeister Karl Vesenmaier. Es wird also langsam Zeit, meint der Schultes, und die Gemeinderäte sind ganz seiner Meinung. Sanierung der Wäscherhofstraße und Erschließung des Baugebiets Heubeund IV sind die beiden Projekte, die in Angriff genommen werden, im Mai soll es auf beiden Baustellen losgehen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung vergaben die Räte die Aufträge, und jetzt ist auch klar, was das alles kostet. Beide Vorhaben zusammen rund 1,5 Millionen Euro, allerdings beteiligt sich der Landkreis mit rund 257 000 Euro am Projekt Wäscherhofstraße, so dass Kämmerer Steven Hagenlocher nach Fertigstellung noch rund 1,27 Millionen Euro an die Baufirmen überweisen muss.

Zwei große Projekte

Wäscherhofstraße: In der Bruck- und Wäscherhofstraße müssen die unter der Straßendecke verlaufenden Wasserrohre altersbedingt ausgetauscht werden. Eine „Riesenmaßnahme“, hatte Uwe Straub vom Ingenieurbüro Straub schon bei der Vorstellung der Planungen im vergangenen Jahr gesagt. Von der Abzweigung Lorcher Straße bis zur Kreuzung Kapellenweg muss die Straßendecke aufgerissen werden. Die Zeiten, in denen die Bewohner einiger Abschnitte besonders in den oberen Stockwerken unter zu wenig Wasserdruck litten und es laut Vesenmaier „aus den Hähnen nur tröpfelte“, sind dann vorbei, durch die Baumaßnahme gibt es mehr Druck auf der Leitung. Wenn die neuen Rohre verlegt sind, wird die in die Jahre gekommene Straßendecke erneuert und das Straßenbild verändert. Die Lieferung und den Einbau der Wasserrohre vergaben die Räte für 109 000 Euro an die Firma Otto Hummel aus Ebersbach-Bünzwagen. Mit den Tief- und Straßenbauarbeiten beauftragten sie die Firma Astra aus Schwäbisch-Gmünd, die mit 637 000 Euro das günstigste Angebot abgegeben hatte.

Der Verkehr wird während der Bauzeit über Lorch umgeleitet, nur Anlieger dürfen dann noch über die dann meist nur halbseitig befahrbare Straße zu ihren Häusern fahren. Allerdings wird es tageweise auch zur Vollsperrung kommen. Wenn die Straßendecke gebaut wird, sei das für zwei bis drei Tage zwingend nötig, sagte Uwe Straub.

Heubeund IV: Auch bei der Erschließung des Baugebiets Heubeund IV – zwischen den Welkartswiesen im Norden und In den Obstgärten im Süden entstehen zehn Bauplätze – bauen die Räte auf die Gmünder Firma Astra. Vesenmaier beklagte sich über die stark gestiegenen Preise, die die Baufirmen verlangten, für die Gemeinde bleibe angesichts dessen nicht mehr viel vom Grundstücksverkauf übrig. Allerdings konnte er das ursprünglich günstigste der eingereichten Angebote von rund 841.000 Euro erfolgreich nachverhandeln. Die Erschließung kostet die Gemeinde jetzt 755.000 Euro. Hinzu kommen noch rund 28.000 Euro für die Lieferung und Verlegung der Wasserleitungen.

Auf beiden Baustellen – in der Wäscherhofstraße und im Heubeund – soll es im Mai losgehen. Die Firma Astra will auf jeder Baustelle mit eigenem Bautrupp antreten, um Verzögerungen zu vermeiden, sagte Straub auf Nachfrage von besorgten Räten. Straub rechnet damit, dass die Arbeiten bis November dauern.