Die wahlberechtigten Wäschenbeurer stimmen am 26. April über den Bebauungsplan für das umstrittene Neubaugebiet Heubeund-West ab. In den vergangenen Wochen lieferten sich Gegner und Befürworter einen munteren Schlagabtausch. Mit an der Spitze der Kritiker und der Bürgerinitiative, die den Bü...