Nahverkehr VVS-Beschluss wird auf kommendes Jahr verschoben

Kreis Göppingen / Dirk Hülser

In diesem Jahr wird nicht mehr über die Vollintegration in des Landkreises Göppingen in den Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) entschieden.

Statt am 7. Dezember soll der Kreistag nun am 1. Februar im Rahmen einer Sondersitzung über das seit vielen Jahren diskutierte Thema abschließend entscheiden. Für die Fahrgäste aus dem Landkreis würde die Vollmitgliedschaft im VVS eine jährliche Ersparnis von rund 2,2 Millionen Euro bedeuten, rechnet Kreisverkehrsplaner Jörg-Michael Wienecke vor.

„Ich halte dieses Innehalten vor dem möglichen Beitrittsbeschluss für wichtig. Alle Chancen und Risiken liegen jetzt nochmals aktualisiert auf dem Tisch, sie müssen aber auch ausreichend bekannt sein“, begründet Landrat Edgar Wolff die Verschiebung des Beschlusses. Im Januar wird sich der Umwelt- und Verkehrsausschuss (UVA) ebenfalls auf einer Sondersitzung mit dem Thema befassen. „Aufgrund der Komplexität, der Bedeutung und Zukunftsrelevanz dieses Themas, wäre es nicht richtig, es im Dezember im UVA in einer geplant sechseinhalbstündigen Haushaltssitzung mit 15 Tagesordnungspunkten zusätzlich aufzunehmen. Deshalb volle Konzentration in Sondersitzungen“, unterstreicht Wolff.

In einer Resolution hat die Kreis-SPD gefordert, noch in diesem Jahr abzustimmen. Die CDU hat hingegen noch offene Fragen – und will Antworten, bevor sie abstimmt.

