Schlagwort Vortrag über soziale Marktwirtschaft in Boll

Bad Boll / SWP

Was ist aus der sozialen Marktwirtschaft geworden, die Ludwig Erhard erfolgreich begründet hat? Darüber referiert Dr. Gerhardus Lang bei den Bad Boller Gesprächen am kommenden Dienstag. Sein Blickwinkel: Erhards Versprechen „Wohlstand für alle“ sei zunächst eingelöst worden. „Die Ungleichheit ging deutlich zurück.“ Aber in den 70er Jahren sei diese Entwicklung abgebrochen. Die Arbeitslosigkeit wuchs, die Ungleichheit ebenfalls. Über lange Zeit sanken sogar die Realeinkommen der Lohnempfänger. Ist eine Soziale Marktwirtschaft noch sozial, wenn die Ungleichheit in ihr wächst? Was muss getan werden, damit die Gesellschaft nicht auseinanderfällt? Vortrag und Aussprache von 19 bis 20.30 Uhr in der Schule der Freiheit, Badstraße 35/Ecke Mörikeweg (frühere katholische Kirche).