Vortrag Vortrag in Albershausen über Rheuma

Albershausen / SWP

Ein Mediziner spricht am 19. Juni ab 20 Uhr im Rathaus Albershausen über die Wirksamkeit von Homöopathie bei rheumatischen Erkrankungen. Der Vortrag stellt Möglichkeiten von klassischen Anwendungen im Rahmen eines therapeutischen, ganzheitlichen Konzepts vor, schreibt der Verein für Homöopathie und Lebenspflege in Albershausen. Rheumatische Beschwerden äußerten sich oft in vielerlei Hinsicht und seien schwierig zu diagnostizieren. Eine erfolgreiche Behandlung könne etliche Jahre dauern. Der Verein für Homöopathie teilt weiter mit, dass er seine Bücherei auflöst und den Bestand am Vortragsabend verkauft. Die Werke dienten wiederholt der Vorbereitung von Vorträgen.